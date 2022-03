Captan momento en que una cubana cruza el río Bravo hacia EE.UU.

Una cubana es captada en el momento que cruzaba el río Bravo hacia Estados Unidos por Piedras Negra, en el estado mexicano de Coahuila, a pocos días del incidente en el que perdió la vida la esposa uruguaya de un cubano y su hijo de cuatro años en la misma entidad.

El perfil de Facebook “Lo que otros callan Piedras Negra” reportó todo el trayecto de orilla a orilla que hizo la cubana, originaria de Matanzas, en compañía de un joven mexicano que se ofreció a ayudarla, al verla que iba hacer ese riesgoso paso completamente sola.

La cubana se observa visiblemente nerviosa y envía saludos desde esa orilla a su familia en la isla y el periodista del citado perfil insiste que quien la ayuda no está cobrando “ningún centavo”, que solo la ayudó al verla triste y sola en esa orilla, intentando iniciar el cruce.

Dice varias veces que no puede decir por donde cruzar y que no le dice a nadie que cruce, pero que al menos busquen los lugares menos riesgoso porque no vale perder la vida “en tierra extraña”.

“Puede que el muchacho esté cometiendo algún delito, pero es más delito verlos morir en el río y no hacer nada”, apunta, además de mostrar cómo un agente de migración de Estados Unidos observa el cruce de la cubana sin inmutarse.

En las imágenes se observa cómo el agua va subiendo de nivel en la medida que avanza hacia la otra orilla hasta que le llega al pecho y poco a poco llegan del otro lado y suben por una escarpada pendiente.

Según el relato, la cubana viajaba con otro grupo de migrantes cubanos, que ya había hecho el cruce y ella quedó rezagada, pero sin explicar por qué.

Piedras Negras es una ciudad fronteriza del noreste de México, en el estado de Coahuila, que se ubica frente a la ciudad de Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, a orillas del río Bravo.

“Gracias a Dios, que para todo hay gente. Este no es el trabajo de ese muchacho, pero lo está haciendo únicamente por ayudar”, insiste el periodista, que también ha grabado otros momentos de cruce de cubanos por esa zona.

Además del citado caso del cubano Guillermo Alan Matos, de 33 años, quien perdió a su mujer e hijo, esas aguas también cobraron en septiembre de 2021 la vida de la cubana Jill Leyva Toledano, de 25 años, quien hizo una larga travesía desde Uruguay hasta la frontera de México y Estados Unidos, donde murió ahogada.

Asimismo, en ese río de corrientes traicioneras perdió la vida en 2020 el joven cubano de 23 años, Carlos Jorge Tomás Reyes.

No obstante, cada vez son más frecuentes el cruce de cubanos por esta zona o áreas aledañas o similares.

A principios de este mes trascendió que al menos 30 inmigrantes cubanos indocumentados fueron detenidos tras cruzar el río Bravo en Eagle Pass, frente a Piedras Negras en el lado mexicano.

El grupo fue arrestado el pasado viernes 4 de marzo en un punto bajo el Puente Internacional Dos, de Eagle Pas, que limita con la ciudad mexicana de Piedras Negras, perteneciente al estado de Coahuila.

En la detención participaron efectivos de la Patrulla Fronteriza y la policía de Eagle Pass, así como de la Guardia Nacional de Texas.

En el primero había 22 migrantes, luego llegó una familia de cuatro miembros y por último otras ocho personas que tuvieron que ser rescatadas por agentes de lanchas.

En esa misma fecha se supo, además, de la detención por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de 120 migrantes indocumentados, la mayoría de ellos cubanos, que cruzaron el río Bravo en la zona del condado de Maverick, Texas.

Según datos del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), solo en el mes de enero por la frontera sur de Estados Unidos 9,714 cubanos llegaron a Estados Unidos, aunque esa cifra es escandalosamente mayor si se tienen en cuenta los que han llegado a ese país desde octubre último: 30,190 residentes en la isla.

A esa cifra se suman otros 113 cubanos llegados por zonas de la frontera norte y 842 balseros interceptados en travesías marítimas desde octubre.

Las cifras de febrero aún no trascienden, pero un funcionario de CBP adelantó a CiberCuba que "se mantienen en un nivel muy alto".

"Comprendemos que este es un asunto sensible de las relaciones bilaterales que debe tener atención inmediata", expuso el mismo funcionario gubernamental, quien pidió no ser identificado.