Fiscalía pide 8 años de prisión para joven manifestante del 11J Jonathan Torres Farrat

La Fiscalía de La Habana solicitó 8 años de prisión para el joven preso político Jonathan Torres Farrat (17 años), detenido en agosto por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en el municipio Diez de Octubre.

Este lunes la activista cubana Bárbara Farrat, madre del menor preso político, dijo a través de sus redes sociales que recibió información sobre la petición fiscal a su hijo.

"Hoy el abogado logró ver el expediente del caso y le están pidiendo a mi hijo 8 años de privación de libertad, por propagación de epidemia, desorden público y un supuesto atentado por tirar una piedra que no golpeó a nadie", indicó Farrat.

La activista y su pareja revisaron imágenes del expediente de Jonathan. Indicaron que deben leerlo con mayor detenimiento pero encontraron incongruencias y aseguran que "está amañado".

"Salgo yo como testigo, con una declaración que es totalmente falsa que dice que estoy a favor de esta revolución, del comunismo y señalo que 'ese que está en la manifestación es mi hijo Jonathan Torres Farrat'. Entre esas declaraciones sale una madre que falleció y otra mamá con la misma declaración que yo", dijo Bárbara Farrat.

La madre cubana se mostró conmovida y aseguró que seguirá luchando con todas sus fuerzas para denunciar las arbitrariedades del Estado contra los menores de edad presos políticos que se manifestaron en Cuba el 11J.

"Esto verdaderamente es muy fuerte. Pueden ver lo que está pasando incluso con nosotras las madres. Nos quieren acusar de desacato porque simplemente uno es madre y no se quiere quedar callado. Esto es muy fuerte. Me impactó, no pensé que le fueran a pedir tantos años", comentó.

Jonathan Torres lleva en prisión más de 7 meses sin petición fiscal, sin que su abogado pudiera acceder al expediente del caso y con reducción de visitas desde febrero.

Este domingo el padre del menor compartió un conmovedor mensaje en el que señaló el valor de los jóvenes cubanos que levantaron sus voces para exigir libertad el 11J.