Yunior García pide unidad a los cubanos: "La libertad depende solo de nosotros" 

El activista y dramaturgo cubano, Yunior García Aguilera, pidió unidad a los cubanos que desean construir un futuro con derechos y libertades, y llamó a superar la dictadura de pensamiento único mediante el reconocimiento de la diversidad de ideas y el ejercicio crítico de la sociedad civil en busca de su empoderamiento.

“Cubano: no busques un líder perfecto, nadie lo es. Sé tu propio líder. No hay manuales ni fórmulas, hay que seguir intentándolo. No ataques al otro que quiere lo mismo que tú, aunque piensen distinto. No te sumes ciegamente a coros ni consignas ni linchamientos, piensa con cabeza propia. La Cuba futura tendrá que ser plural, abierta, inclusiva, o seguiremos repitiendo un círculo vicioso. Está claro quién es el enemigo, no permitas que te confundan”, dijo este domingo García Aguilera en sus redes sociales.

Para el activista, existe un dolor común para todos los cubanos y es la falta de libertad. Tanto los que viven en la isla, como los que marcharon al exilio, los cubanos reclaman un cambio tras más de 60 años de dictadura militar y de partido único.

“No hay adentro ni afuera. Hay una Cuba que sufre igual a dos metros del Capitolio, a 90 millas del Malecón o al otro lado del Atlántico. Sufrimos la distancia, la impotencia, la desesperanza. Si Cuba no es libre, ningún cubano es libre”, describió el dramaturgo, refugiado en Madrid tras la represión desatada por el régimen totalitario a raíz de la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

En tanto moderador de la plataforma Archipiélago, su protagonismo en esta fallida manifestación que reclamaba la liberación de los presos políticos del 11J y la solución pacífica de las diferencias políticas, y su posterior exilio y petición de asilo en España, le han convertido en objeto de críticas y polémicas por parte de otros activistas cubanos que tuvieron otras expectativas acerca de su papel en esta iniciativa de la sociedad civil.

A raíz de estos eventos, se atenuó el impulso cívico y reivindicativo de los cubanos que salieron a las calles durante las históricas protestas del 11J reclamando libertad, y cierta impotencia y decaimiento se instalaron en la “conversación” sobre la realidad cubana actual. El desánimo llevó a algunos a expresar sus críticas contra otros de forma poco constructiva, alimentando la discordia que busca el régimen en su estrategia de dividir y reducir a sus oponentes.

Recogiendo un sentir extendido entre los cubanos, García Aguilera expresó que “nos metieron en el cerebro que aquello ni lo tumba ni lo arregla nadie”. Según afirmó, “repitieron tanto esa mentira que llegamos a creerla”.

“La dictadura ya no tiene argumentos para defenderse, es un completo desastre. Por eso apelan al ‘todos contra todos’. Y mientras perdemos el tiempo atacándonos, los unos a los otros, las ciberclarias se van de vacaciones. No caigas en un juego tan viejo, tan básico, tan evidente. No te prestes a un ‘divide y vencerás’ tan obvio”, exhortó.

Objeto de un reciente y lamentable acto de repudio realizado por otros activistas cubanos muy críticos con su papel en el 15N, García Aguilera fue acosado cuando pretendía manifestarse con otros activistas frente a la Embajada cubana en Madrid por el derecho a regresar a Cuba. Los hechos añadieron leña a una polémica que el dramaturgo insiste en superar para juntar fuerzas y voluntades de todos los cubanos que desean liberarse de la tiranía.

“Hemos vivido un monólogo larguísimo. Nos cuesta aprender a escuchar, a debatir sin dogmas, a reconocer lo diverso. Y a veces pretendemos eliminar el pensamiento único con otro pensamiento único, igual de excluyente. Esto no es nuevo, ya sabemos todas las broncas que tenían los mambises. Pero nadie va a venir a regalarnos la libertad. Dependerá solo de nosotros”, insistió.

En su llamado a la unidad, el artista pidió coraje y altitud de miras a los cubanos. “No te rindas. No dejes que la decepción o el desánimo te ganen la carrera. No te bebas ni la Coca-Cola del olvido ni el 'miroldo' [agua con azúcar] de la resignación. Es falso que aquello ni lo tumba ni lo arregla nadie. Tú sí puedes hacer ambas cosas. Y no estás solo”, aseguró.