Locutor cubano Alejandro Quintana: "Soy uno más de este éxodo masivo sin remedio y sin opciones"

Alejandro Quintana Morales, locutor y presentador de la televisión y la radio en Cuba que recientemente arribó a Miami, reveló detalles de su viaje desde Nicaragua hasta EE.UU. cruzando fronteras, y se definió a sí mismo como “uno más de este éxodo masivo”.

“Mi Cuba: ¡Sí! Soy uno más de este éxodo masivo sin remedio y sin opciones. Podía llevar muy poco conmigo, sin embargo me llevé la voluntad de muchos voces y de muchos silencios atrapados en mi garganta”, dijo Quintana en una publicación en Facebook este martes, que acompañó de un vídeo con varias imágenes de su travesía.

“Sí, soy uno más, porque mi historia se parece a la de muchos o tal vez a la de todos pero no, tú sabes que nadie me regaló una visa, nadie me abrió las puertas de un avión ni tendió para mí una alfombra roja", aclaró, y precisó que él fue "uno más de los que invadió las fronteras, las selvas, los ríos, las montañas y huyó días y noches mojado y con el frío atado a los huesos”.

El joven locutor explicó que se fue porque "detrás de una sonrisa a veces esperan muchas lágrimas, porque hay historias que no las cuenta la televisión y porque hay minutos que se hacen eternos cuando se apagan las luces y sales a caminar una selva más peligrosa que todas las que desafié para llegar hasta aquí”.

“Sí, soy uno más de los que entregaron su arte en tus medios porque nunca me dejaron ver en ti algún otro. Sin embargo, sabes que no fui de los que engolaron la voz para convencer más, para imponer más ni para intimidar más”, añadió, en un afán de marcar distancias entre su trabajo y el de otros colegas calificados de voceros gubernamentales.

“No me estudié el personaje de macho, varón masculino ni pude disfrazar mi imagen con las poses del locutor rudo y sobrio que pretendieron siempre, y justamente por eso, tal vez, fueron apagando mi voz que terminaba siempre con una frase para motivar a quienes vivían las mismas angustias que yo”, relató Alejandro Quintana.

(Fuente: Captura de Facebook/Alejandro Quintana Morales)

“Estuve en ti entregándote mi arte que, por cierto, tampoco nadie me la regaló. Mis fuerzas se fueron apagando y ahora libre te ofrezco disculpas por dejarte sola y triste pero sé que me entenderás. ¡Yo también necesitaba respirar!”, concluyó, dirigiéndose siempre su publicación a “Cuba” como destinataria de su texto.

“Dios solo estaba escribiendo el guion de mi historia. Gracias, Estados Unidos de América por abrirme tus puertas”, escribió el joven locutor el lunes en su página profesional de Facebook.

Alejandro Quintana se desempeñó principalmente como presentador de espacios culturales en la radio y la televisión estatales, donde era conductor de los programas “Estaciones”, de Radio Rebelde; y “Maneras de hacer”, del Canal Educativo, entre otros espacios.

Se graduó en 2021 de Licenciado en Comunicación Social en la Universidad de La Habana.

El joven locutor sigue los pasos de otros trabajadores de medios oficialistas que en los últimos meses abandonaron el país, entre ellos Frank Abel Gómez Bernal y Yunior Smith Rodríguez.