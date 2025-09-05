Florida revocará la residencia a inmigrante acusado de graves delitos en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El estado de Florida anunció la detención de José Sánchez Quintana, un inmigrante hispano con antecedentes criminales, quien ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves relacionados con la explotación de un menor.

El caso no solo lo expone a largos años de prisión, sino también a la revocación de su tarjeta de residencia permanente y a una eventual deportación de Estados Unidos.

La orden de arresto y el anuncio oficial

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó en su cuenta de X que la Oficina del Fiscal Estatal procedió a capturar a Sánchez Quintana tras descubrirse que había enviado imágenes de carácter perturbador de sí mismo a un niño.

"Nuestra Oficina del Fiscal Estatal obtuvo una orden de arresto contra José Sánchez Quintana por enviar imágenes enfermizas de sí mismo a un menor. Ahora enfrenta muchos años de prisión, la revocación de su tarjeta verde y una eventual deportación", dijo.

El arresto fue ejecutado por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), que opera bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).

"Gracias, FHP, por arrestar a este depredador", declaró Uthmeier.

Antecedentes criminales

El FLHSMV publicó en redes sociales que Sánchez Quintana es un "criminal inmigrante conocido" con antecedentes previos de violencia doméstica y secuestro.

Subrayó además que, de ser hallado culpable de los nuevos cargos, cumplirá condena en prisión y posteriormente será deportado.

En un mensaje en X, la institución recalcó: "Los depredadores no tienen cabida en Florida".

Los cargos que enfrenta

De acuerdo con la orden judicial, los cargos presentados contra Sánchez Quintana son:

Un delito de uso de servicios informáticos o dispositivos para solicitar información delicada.

Tres de uso de servicios informáticos para exhibición lasciva por parte de un adulto.

Siete de transmisión de material nocivo a un menor.

Uno de comunicación explícita dañina a un menor.

La acumulación de hechos refleja la gravedad del caso y podría derivar en una condena de varios años de prisión antes de que se active un proceso de deportación.

Reacciones oficiales

El FLHSMV también expresó su apoyo a la labor de la Patrulla de Carreteras de Florida, señalando en X: "Los depredadores no tienen cabida en Florida. FHP está listo en todo momento para proteger a nuestros niños, familias y comunidades".

Las autoridades no precisaron la nacionalidad del detenido, pero confirmaron que su estatus migratorio está en riesgo debido a la magnitud de los delitos.

Deportación en el horizonte

Si es declarado culpable, José Sánchez Quintana no solo deberá cumplir condena en Estados Unidos, sino que posteriormente se enfrentará al proceso de revocación de su tarjeta de residencia permanente (green card). Esto abriría la vía a su expulsión definitiva del país.

El caso, que combina antecedentes violentos, acusaciones graves y consecuencias migratorias, se ha convertido en un ejemplo de la política de tolerancia cero de Florida frente a los delincuentes extranjeros.