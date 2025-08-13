Penélope Cruz y Javier Bardem hicieron una parada muy especial en su agenda para vivir de cerca el fenómeno musical del momento. La pareja viajó hasta Puerto Rico para asistir a uno de los conciertos de la residencia No Me Quiero Ir De Aquí de Bad Bunny, en el Coliseo de San Juan. Y no lo hicieron desde cualquier sitio: ocuparon un lugar privilegiado en “La Casita”, el espacio VIP que el artista ha instalado en medio del escenario y que se ha convertido en el punto más codiciado de todo el show.

En plena euforia, Penélope tomó el micrófono desde el balcón de la icónica casita rosa y soltó, con acento entusiasta: “¡Acho, Puerto Rico es otra cosa!”. El público respondió con gritos y aplausos, sabiendo que esa frase marca el arranque del tema Voy a llevarte pa’ PR. Por unos segundos, la actriz dejó de ser estrella de Hollywood para convertirse en la animadora oficial de Benito.

El concierto forma parte de una residencia que ya ha roto récords: 30 funciones entre julio y septiembre, más de 400.000 boletos vendidos y un impacto económico estimado de 377 millones de dólares para la isla. Todo envuelto en una escenografía que combina colinas verdes, vegetación exuberante y la réplica de una casa típica que aparece en el cortometraje de Debí Tirar Más Fotos.

Por ese balcón VIP ya han pasado leyendas del deporte como LeBron James o Kylian Mbappé, y artistas como Ricky Martin, Kany García o Residente. Cada noche, Bad Bunny elige a un invitado para soltar la frase que enciende la fiesta. Esta vez, la misión cayó en manos de Penélope… y vaya si la cumplió.

Cruz y Bardem no se limitaron a mirar desde la barrera. Bailaron, cantaron y se unieron a la celebración junto a otros invitados, como Kasia Marciniak, pareja de Residente, y el propio artista puertorriqueño, con quienes compartieron espacio en una noche tan especial. Penélope, que ya había trabajado con Residente en el videoclip 313, volvió a demostrar que sabe brillar tanto en un set de cine como en un escenario de música urbana.

Y por si fuera poco, la noche contó también con la presencia de Lola Índigo y Quevedo, que se dejaron llevar por la energía del público desde la misma casita. Lo que está claro es que No Me Quiero Ir De Aquí no es solo un concierto: es una fiesta que mezcla ritmo, cultura y carisma, capaz de conquistar a cualquiera… incluso a dos ganadores del Óscar.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico