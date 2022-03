Chocolate deleita a sus fans con adelanto de varios temas tras salir de la cárcel

Chocolate MC Foto © Facebook/Chocolate MC

El reguetonero cubano Chocolate MC, quien salió de prisión este jueves en EE.UU., prometió a sus seguidores que estaba de vuelta en la pista y así lo está demostrando, pues en pocas horas ha compartido fragmentos de varios temas nuevos que tiene en preparación.

"Se fue la luz", sentenció el reguetonero en Instagram junto a una de sus creaciones de última hora; "apagón total, que llegó papá"...decretó El Rey del Reparto en un tema que cantó y bailó con auténtica pasión para deleite de sus seguidores, que están felices de verlo de vuelta a la música.

"Me diste pipi con maldad y ahora me tienes friti, friti...Me diste pipi con habilidad y yo morí contigo", deslizó el reguetonero en otro tema muy pegajoso y de alto contenido sexual que sus fans advierten que serán un éxito asegurado.

"Ando mongo fula. Anuncio de última hora para todos mis colegas, con el respeto que ustedes se merecen pero voy a cerrar la pista", indicó el reguetonero en un tercer mensaje, que acompañó de un fragmento de una canción de tono más nostálgico y que evidentemente remite a su experiencia en la cárcel.

En los comentarios, decenas de seguidores elogiaron el tema, entre ellos el también reguetonero El Kamel.

"No prestes la corona ni te pares más del trono. Bendiciones, pórtate lindo que hay una madre y niños a quien mantener", comentó un internauta deseándole a Chocolate que no pase más por la cárcel.

"Gracias a todos por tanto apoyo, gracias, gracias, gracias. Estoy tan, pero tan feliz, que ya comencé a producir", había advertido el reguetonero tras anunciar que estaba fuera de prisión.

La pasada semana Chocolate dejó preocupados a sus seguidores cuando dijo desde la cárcel que estaba en riesgo de deportación y se declaró en huelga de hambre para exigir su libertad.

"Se cumplió el plazo. Ellos me tenían que soltar y no me han soltado. Me tienen aquí injustamente preso (...) Saben que yo soy una de las principales figuras del exilio cubano, que a mí en Cuba no me quieren. Me tienen aquí por gusto", comentó entonces.

Una semana después está en la calle y dispuesto a cerrar la pista, dice.

