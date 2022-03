Cubano mata a su esposa en EE.UU. frente a la hija de 13 años de ambos

El cubano Francisco León Jiménez, de 51 años, está acusado de asesinar a puñaladas a su esposa, la también cubana Yennis Olga Llanes García, de 35, enfrente de la hija menor de edad de ambos. La tragedia ocurrió en Houston, Texas.

El informe policial -citado por la prensa local- indica que el miércoles 23 de marzo, alrededor de las 11:10 pm (hora local), las autoridades recibieron el reporte de un apuñalamiento en una vivienda ubicada en la cuadra 7000 de Woodsmad Trail, en el noroeste de la ciudad.

Al llegar, los paramédicos encontraron a la mujer tendida en el suelo en la entrada del apartamento.

“Los primeros en llegar fueron los bomberos, cuando estaban atendiendo a la víctima se dieron cuenta de que un hombre había regresado al departamento y resultó que era el esposo -y también sospechoso- que huyó en un automóvil, pero los paramédicos pudieron tomar parte del número de la placa del carro”, indicó Ignacio Izaguirre, portavoz de la Policía de Houston.

“Dentro del departamento estaba la hija, de 13 años, que vio todo pero no resultó herida. También estaba una pareja que vivía en la casa”, añadió Izaguirre, quien precisó que el motivo de la pelea que dio origen a la tragedia fue una discusión por celos, de acuerdo con los testigos.

Una hora más tarde durante una parada de tráfico el hombre de 51 años fue detenido e interrogado por el asesinato de su esposa.

Las autoridades lograron encontrar el cuchillo con el que la mujer fue apuñalada.

La menor se encuentra bajo los cuidados de Elianys Agüero Fernández, una de las mejores amigas de la víctima.

“Ella está traumatizada con lo que pasó porque ella lo vio todo y es una niña de 13 años, una niña inocente, una niña buena que no tiene maldad. Me preocupa mucho, ella no tiene papeles, ella está en shock, llora mucho, extraña mucho a su mamá,” dijo Agüero Fernández en declaraciones a Univision 45.

“Era una persona muy contenta, le gustaba ayudar a los demás, muy divertida, llegaba a un lugar y alegraba a todas las personas. Era muy especial’, añadió Elianys Agüero, quien ha habilitado una cuenta en la plataforma de recaudación GoFundMe para repatriar el cuerpo de Llanes García a Cuba y para ayudar a la menor de edad, que quiere quedarse en Estados Unidos.

La pareja se casó hace 15 años y habían arribado a Houston en noviembre de 2021, en busca de una mejor vida para la menor.

“Me ha dolido mucho por esa familia tan bella, destruirse así. Siempre lucharon juntos los dos y le dieron gusto a la princesita. ¡Qué sufrimiento para la niña! Lo que sucedió es una verdadera tragedia”, dijo Yunet del Valle León, una amiga y vecina de la pareja en Cuba.

Francisco León Jiménez enfrenta cargos de asesinato y hasta el momento no se le ha fijado fianza.