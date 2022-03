Yordenis Ugás critica respuesta violenta de Will Smith en los Oscar: "No hay justificación"

El boxeador cubano Yordenis Ugás cuestionó este domingo en redes sociales la reacción violenta del actor Will Smith en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, ante un chiste del actor y comediante Chris Rock sobre la calvicie de su esposa, la actriz Jada Pinkett-Smith.

"Mal ver a Smith comportándose asi. Tengo alopecia y si a cada tonto que trata de burlarse de mí porque no tengo cejas le voy a dar un piñazo o una galleta, imagínate tú", advirtió Ugás en un post en Facebook.

Smith se convirtió este domingo en el protagonista de la celebración cinematográfica, en el Dolby Theater de Los Ángeles, en el momento en que se subió al escenario y propinó una bofetada a Rock por bromear sobre su mujer.

Por unos segundos, la audiencia creyó que la agresión formaba parte del guión de alguna manera, pero para que no quedaran dudas, Smith le exigió al presentador, al volver a su asiento, que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su boca.

El motivo fue un comentario que hizo Rock sobre la calvicie de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia: "Jada, te quiero. GI Jane 2, no puedo esperar a verte en ella".

Rock se refería a una película protagonizada por Demi Moore, en la que aparecía con la cabeza rapada, pero a Smith le desagradó el paralelismo y respondió de manera hostil, dejando a gran parte de los asistentes desconcertados.

"Entiendo que salió en defensa de su esposa. Pero no hay justificación para la violencia y más en ese tipo de escenario. Cuando eres una figura pública de la magnitud de este señor, tienes que estar por encima de cualquier chiste o mala broma. Punto", aseguró Ugás.

El boxeador cubano reveló el año pasado que ha padecido de alopecia desde los 13 años. A esta edad ocurrió el primer episodio, pero ya en la adultez, hace tres años, regresó la enfermedad; posiblemente debido a la ansiedad.

Debido a ello, Ugás muestra una calvicie, y no tiene cejas ni pestañas, por lo cual en distintos momentos ha sido blanco de burlas o comentarios insensibles.

"Mi mensaje es: no importa cómo luzcas, nunca te abochornes. No importa cómo luzcas ni cómo hables, siempre trata de ser la mejor persona posible y los sueños siempre se pueden alcanzar. Miren yo todo lo que he logrado", expresó Ugás en una entrevista.