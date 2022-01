Justicia cubana no confirma aún sentencia del preso político Luis Robles

No confirman aún sentencia de Luis Robles. Foto © Twitter/@JMVivancoHRW/Facebook Luis Robles

La justicia cubana aún no confirma la sentencia del preso político, Luis Robles Elizástigui, a quien el 16 de diciembre último en el Tribunal Municipal de Marianao la Fiscalía le pidió seis años de cárcel por manifestarse pacíficamente en solitario.

A 20 días del juicio, el joven cubano se encuentra debilitado emocionalmente a la espera del veredicto final en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este en La Habana, donde ha permanecido encarcelado desde hace más de un año.

Landy Fernández Elizástigui, hermano de Robles, declaró este jueves al portal de noticias Radio Televisión Martí que este martes lo pudo visitar en la cárcel.

"Se encuentra bastante bien” de salud, aseguró, pero está emocionalmente muy afectado por no saber aún el veredicto de su juicio, que está concluso para sentencia.

"A quienes les han hecho el juicio después que a él, ya tienen una sentencia y él todavía está en la espera esa, que es algo insoportable según me cuenta. Él no tiene ningún tipo de información sobre el juicio ni la sentencia, ni nada de eso”, relató, además, Landy Fernández, quien aseguró también que el abogado defensor “aún no sabe nada”.

Luis Robles, quien nació en Guantánamo y tiene 29 años, fue detenido el 4 de diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael, en Centro Habana, cuando se manifestaba pacíficamente en solitario para exigir la libertad del rapero contestatario Denis Solís, en ese momento detenido.

Su protesta fue también a poco tiempo del allanamiento a la sede del Movimiento San Isidro, el 26 de noviembre de 2020, y la sentada de cientos de artistas y activistas frente al Ministerio de Cultura en protesta por el maltrato a los acuartelados de San Isidro.

Tras un año detenido a la espera del juicio, el 16 de diciembre último fue juzgado por los delitos de "propaganda enemiga" y "resistencia".

A su vista oral solo pudo asistir su madre, quien contó al hermano que fue excelente el trabajo de la defensa, que el abogado demostró que Luis no había cometido ningún delito, “pero la Fiscalía seguía empeñada en que estaba incitando a la gente a que se rebelara contra la revolución”.

Robles fue declarado prisionero de conciencia por la ONG Prisoners Defenders en enero de 2021, además ha sufrido reiterados aislamientos en celdas de castigo, vejaciones y violencia en prisión.

Por su libertad han abogado integrantes de la sociedad civil de la isla y organizaciones defensoras de las libertades fundamentales como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Igual el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas calificó su arresto como arbitrario e instó al régimen a que lo pusiera en libertad.