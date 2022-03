Ranking de poder de CiberCuba para la temporada 2022 de Grandes Ligas

A las puertas de la temporada 2022 de MLB, ocho analistas se juntaron para conformar un ranking de poder de los mejores equipos que saldrán a los terrenos desde el próximo siete de abril.

A cada uno se le solicitó que ordenara del 1 al 10 (sin distinción de liga) los conjuntos más sólidos entre las tres decenas que lucharán por el trofeo, y luego a sus votaciones se les dio valor numérico. Esto es, al 1 se le otorgaron 10 puntos; al 2 se le dieron 9; al 3, 8; y así sucesivamente.

Al final, 15 escuadras recibieron por lo menos un sufragio y entre todas descollaron sobremanera los Dodgers, que solamente recibieron cruces de primer o segundo lugar y lideraron sin apremios el escalafón.

Los analistas convocados por CiberCuba fueron los periodistas Aliet Arzola (OnCuba News), Daniel de Malas y Yasel Porto (ambos de Swing Completo), René Javier Domínguez (Play-Off Magazine), Francys Romero (FrancysRomeroFR) y el que suscribe estas líneas, además de los colaboradores Jesús Pérez Vichot y Rubén Tejerina.

Repase detenidamente la tabla, y luego disfrute un resumen de las principales potencialidades de las escuadras seleccionadas.

Dodgers (LAD)

La adición de Freddie Freeman le puso la guinda a un line up tan poderoso (Mookie Betts, Trea Turner, Max Muncy, Cody Bellinger...) que AJ Pollock podría ocupar la última plaza de la fila pese a su OPS de .892 en 2021. Encima, su rotación va de la mano del trío Walker Buehler-Clayton Kershaw-Julio Urías, y en los cierres aparece, a todo tren, Blake Treinen.

Medias Blancas (CWS)

Los Cuban White Sox van por algo grande: reparten mucho palo (José Dariel Abreu, Eloy Jiménez, Luis Robert, Tim Anderson...), alardean de abridores (Lucas Giolito, Lance Lynn, Dylan Cease...) y ‘aguantan’ los scores con gente como Craig Kimbrel, Kendall Graveman, Joe Kelly y Liam Hendriks. ¿Habrá fiestas de otoño en el sur de Chicago?

Mets (NYM)

Ahora con el mejor one-two del béisbol en materia de aperturas (Jacob deGrom y Max Scherzer), el equipo le pedirá a todos los santos para que no se repita la anemia ofensiva del año pasado, cuando fue el cuarto que menos carreras produjo en Grandes Ligas. De Francisco Lindor, Pete Alonso y el recién incorporado Starling Marte, dependerá que la situación no se repita.

Bravos (ATL)

Los vigentes campeones sufrieron varias bajas (Freeman, Jorge Soler y Joc Pederson), pero adicionaron a Matt Olson y vivirán los regresos de Ronald Acuña Jr. y Marcell Ozuna. En cuanto al montículo, el respaldo de Max Fried, Charlie Morton, Ian Anderson and Co. está garantizado por el mejor bullpen de la pelota, encabezado por Kenley Jansen, Will Smith, Tyler Matzek, Collin McHugh y A.J. Minter.

Azulejos (TOR)

He aquí un auténtico trabuco que le saca chispas al madero (Vladimir Guerrero Jr., George Springer, Bo Bichette, Teoscar Hernández, Matt Chapman, Lourdes Gurriel Jr.), abre con solidez (José Berríos, Kevin Gausman, Hyun Jin Ryu, Alek Manoah) y saca el último out mediante el cerrador de la cuclilla, Jordan Romano.

Yanquis (NYY)

Si la salud los acompaña, los toleteros del Bronx (Aaron Judge, Joey Gallo, Giancarlo Stanton, Josh Donaldson, Anthony Rizzo...) pueden ser con frecuencia el alivio que reclama un pitcheo en zona de duda, Gerrit Cole aparte. ¿Qué tal andan los brazos de Luis Severino y Jameson Taillon? ¿Puede Néstor Cortés ser el mismo de la campaña previa? Por lo pronto, los relevos sí son garantía a través de Aroldis Chapman, Jonathan Loáisiga y Chad Green.

Astros (HOU)

El grupo se sentirá en el alma la partida de Carlos Correa, pero igual está en condiciones de pujar con un line up de buenos bateadores presididos por la dupla Alex Bregman-Yordan Álvarez y un staff sumamente respetable que comienza en Justin Verlander y transita por Framber Valdez, Luis García, José Urquidy y Cristian Javier (o quizás Jake Odorizzi).

Rayos (TBR)

Wander Franco, Randy Arozarena, el zurdo Shane McClanahan y la sabermetría serán algunas de las piezas capitales en el repertorio del mentor Kevin Cash para encarar el objetivo de mejorar el subcampeonato del año 2020. No obstante, primero deberá pelear a bate partido por el ticket a la postemporada en un Este de la Americana que tiene (cada vez más) un auténtico color de hormiga brava.

Medias Rojas (BOS)

Si a la receta Rafael Devers-Xander Bogaerts-J.D. Martínez le agregas un ingrediente formidable como Trevor Story, saldrá un plato de corte explosivo capaz de intimidar y ganar juegos. Cierto: Boston no cuenta con un pitcheo profundo (Nathan Eovaldi y poco más), pero en algún momento de la primavera maquillará esa cara con la vuelta de Chris Sale.

Padres (SDP)

Luego de un frustrante 2021, los frailes necesitarán de mucho apoyo de los brazos de Yu Darvish, Joe Musgrove, Blake Snell, el recuperado Mike Clevinger y Chris Paddack para sacar adelante los encuentros que no podrá ganarles durante media temporada su carta ofensiva de lujo, Fernando Tatis Jr. Aun así, más vale no dar por liquidada una alineación con Manny Machado, Jake Cronenworth y el líder jonronero del año antepasado, Luke Voit.

Cerveceros (MIL)

Por más que siembre Hunter Renfroe, la cosecha atacante de Milwaukee es exigua si no interviene el devaluado Christian Yelich. Sin embargo, el equipo dispone de uno de los cuerpos abridores más herméticos del mundo (basta mencionar a Corbin Burnes y Brandon Woodruff) y un divino bullpen armado por Devin Williams, Bruce Suter, Brad Boxberger y Jake Cousins, además de un tal Josh Hader.

Cardenales (STL)

A menos que se dé un milagro demasiado milagroso, los Cards deberán seguir aguardando por su duodécimo festejo de Serie Mundial. No lucen a la altura en el home plate ni desde el box, y la mala fortuna ha querido que a la añadidura del zurdo Steven Matz se le sume la exclusión del derecho Jack Flaherty. Ojalá den batalla suficiente para honrar la última aventura ligamayorista del señor Yadier Molina.

Gigantes (SFG)

Si hubo un resultado de la encuesta que me sorprendió, fue precisamente que los Gigantes no tuvieran lugar entre los diez mejores. Buster Posey se fue, sí, mas San Francisco tiene armas sobradas para volver a competir a fondo en el Oeste de la Nacional. Sobre todo, claro está, con la oxigenación de una lomita rigurosa a la que retornan Logan Webb, Anthony DeSclafani y Alex Wood, y se suman las adquisiciones de Carlos Rodón y Alex Cobb.

Filis (PHI)

Otro roster de anjá. Su rotación promete (Zack Wheeler, Aaron Nola, Ranger Suárez, Kyle Gibson...), y las llegadas de Kyle Schwarber y Nick Castellanos arroparán debidamente a Bryce Harper, además de restarle exigencias a Rhys Hoskins. Ojo: este cuarteto puede producir 120 jonrones descansadamente, sin contar con el extra derivado de los bates de J.T. Realmuto, Didi Gregorius y Jean Segura. Wow!

Angelinos (LAA)

Tan solo las lesiones pueden impedir que la seguidilla atacante de Shohei Ohtani, Mike Trout y Anthony Rendon se convierta en la pesadilla de todos y cada uno de los pitchers. Para colmo, el trío es rematado por el All-Star Jared Walsh y los otrora top prospects Brandon Marsh y Jo Adell. Los Angelinos flaquean en las aperturas (Ohtani es un cinchete, pero Noah Syndergaard significa una incógnita), aunque el relevo sí que puede enmendar muchos entuertos con los servicios veteranos de Aaron Loup, Ryan Tepera, Archie Bradley y el matador Raisel Iglesias.