Benicio del Toro asiste en Cuba a las bodas de zafiro de Libia Batista, directora de casting del ICAIC

El actor puertorriqueño Benicio del Toro fue uno de los invitados a la celebración en Cuba de las bodas de zafiro de la directora de casting del ICAIC, Libia Batista Mora, y el cumpleaños 90 de su esposo.

Del Toro aparece junto a Jorge Perugorría, Thamí Alvariño, Renecito de la Cruz, Lizt Alfonso y otras personalidades que asistieron a la celebración en Cuba.

"Fue una sorpresa para mí todo lo que hicieron y todos los amigos que cooperaron", dijo Batista Mora a través de una publicación en Facebook.

La familia del matrimonio celebró el encuentro y compartió varias fotos de la celebración, donde se reunió un selecto grupo de artistas reconocidos dentro de la isla.

"¡Una semana muy bella! Pude vivir el cumple 90 de mi padre y la celebración de 45 años de matrimonio de mis padres con una boda", escribió el hijo de la pareja de cubanos.

Libia Batista Mora (Baracoa, 1960) es directora de casting del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfico (ICAIC) y es conocida por su trabajo en producciones internacionales como Pata negra (2001), Le Retour d'Arsène Lupin (1989) y Cabeza Madre (2017), aunque también está vinculada a obras del cine nacional como Fresa y Chocolate, 7 Días en La Habana, Melaza, Juan de los Muertos, entre otros.

Junto a Ana de Armas y Arturo Sandoval fue invitada en 2020 a formar parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, una noticia que celebró la propia cubana en sus redes sociales.

Asimismo, se sumó a la petición al gobierno cubano para que permita la entrada a la isla del actor, humorista y cantante Alexis Valdés.

"Me dicen que a Alexis Valdés no le permiten entrar a Cuba. Si es cierto, me parece un crimen de lesa cultura. Es nuestro mejor 'entertainer' (animador, artista, comediante, músico, anfitrión, festejador). Un actorazo de la cabeza a los pies. Un tipo que une. Que lima asperezas. Que batalla sin descanso por todos los nacidos en este archipiélago y sus descendientes. Y nos alegra, que mucha falta nos hace", escribió en su muro de Facebook.