Fijan fecha a juicio de El Gato de Cuba tras casi un año preso

El influencer cubano Yoandi Montiel Hernández, conocido como "El Gato de Cuba", será finalmente juzgado el próximo martes 5 de abril, siete días antes de cumplir un año en prisión.

Según confirmó su padre, Lázaro Montiel La Rosa, la Fiscalía del municipio Diez de Octubre, en La Habana, le pide a su hijo cinco años de privación de libertad por un delito de desacato agravado de carácter continuado.

"Hablar de la gente del Consejo de Estado y esa gente, lo ponen como desacato, entonces es de uno a tres años. Pero como reiteradamente el niño dijo Patria y Vida, Abajo la dictadura, Abajo Díaz-Canel. Entonces por esas cosas es que le suben hasta cinco años, según me dice el abogado", relató Montiel La Rosa a Martí Noticias.

"El abogado tiene más miedo que ganas de trabajar seriamente. Desgraciadamente es así. No hay otro que tú puedas escoger", denunció.

El Gato está preso por sus videos en YouTube en los que criticaba la dictadura castrista y describía con humor y sarcasmo la realidad de Cuba. También se burló expresamente del gobernante Miguel Díaz-Canel, al que comparó con una rana.

Su madre, María Hernández, denunció el mes pasado ante CiberCuba que las autoridades están dilatando el juicio contra su hijo, el cual se iba a realizar primero "en octubre, después lo pasaron para enero, luego para febrero y ya estamos en marzo".

La mujer, quien reside en Texas, Estados Unidos, comentó en enero que la vista oral podría celebrarse a principios de febrero de este año.

"No hay una fecha exacta, no acaban de coordinar", se lamentó entonces.

También el padre de El Gato ha cuestionado la tardanza en el proceso contra su hijo, quien se encuentra en la cárcel de Valle Grande, en La Habana. En diciembre, el expediente estaba aún en la Fiscalía, y a la familia solo le dijeron que debían seguir esperando.

"Él mismo no se da cuenta de lo que hizo, en el sentido que no asesinó, no robó y eso, psicológicamente, afecta porque él dirá: 'qué hice yo para estar aquí'. Ya va a ser un año ahora. Espero que, con el favor de Dios ya le hagan juicio, lo suelten, no sé que van a hacer", criticó.

Yoandi Montiel fue detenido el 12 de abril de 2021 en e municipio Diez de Octubre, donde reside, y trasladado inicialmente a Villa Marista. En todo este tiempo la Fiscalía ha rechazado hasta en tres ocasiones las solicitudes de un cambio de la medida cautelar de prisión preventiva a domiciliar presentadas por su defensor.

En ese momento tenía más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, plataformas donde compartía sus directas siempre acostado en su cama, comentando sin pelos en la lengua y con mucho humor las últimas noticias de Cuba.

Según el Código Penal cubano, el delito de desacato, por el que será juzgado el influencer, establece penas de tres meses a un año de cárcel, y multa al que "amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro a una autoridad, funcionario público, o a sus agentes auxiliares".

"Si el hecho se realiza respecto al presidente del Consejo de Estado, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años", detalla la ley.

La madre del youtuber asegura que a su hijo y a otros reclusos que se oponen al régimen castrista, los tienen pasando hambre y les dan golpes, pues no se involucran en el programa de reeducación politizado de la prisión.

"Él y otro grupo allí están plantados, y no acceden a las cosas de ellos [de los guardias] ni se presta para eso", precisó.