Sobrevivientes ucranianos del Holocausto se refugian de la guerra en Alemania

Cincuenta sobrevivientes del Holocausto han tenido que huir nuevamente de Ucrania, solo que en esta oportunidad el ataque no proviene de la Alemania nazi sino de las fuerzas militares rusas.

Ocho décadas después de escapar de Ucrania por la invasión de las tropas hitlerianas, Raisa Valiushkevych se vio obligada a huir nuevamente de su tierra natal y es justamente en el país de sus antiguos enemigos donde le ofrecieron refugio.

Valiushkevych, de 98 años, refirió en su testimonio a la agencia de noticias Reuters que se sentía extraña de haber encontrado refugio en la tierra de sus antiguos perseguidores, pero admitió que los tiempos han cambiado y se siente "agradecida y bienvenida".

La maestra jubilada fue evacuada junto a otras sobrevivientes del Holocausto por el Comité de Distribución Conjunta Judío Estadounidense (JDC), un grupo humanitario que desde su creación en 1914 ha apoyado a los judíos ucranianos y de todo el mundo. Desde el pasado 24 de febrero, cuando se desató la agresión de Rusia, esta organización se sumó a la atención a refugiados.

Muchos ucranianos han llegado hasta Alemania, uno de los países de Europa con mayor población judía de Europa y cuyos programas de asilo son particularmente acogedores hacia los judíos, como parte de una política oficial para expiar su pasado, refirió Reuters.

Desde un hogar de ancianos judío en Fráncfort, Valiushkevych dijo a ese medio de prensa: "He encontrado una segunda patria aquí y me siento bien. Estoy muy agradecida".

La población judía de Ucrania, antes de la Segunda Guerra Mundial, era de 1,5 millones de personas; pero el holocausto nazi aniquiló prácticamente a todos. Valiushkevych contó a Reuters cómo ella, su hermana y sus padres huyeron de Ucrania por primera vez en 1941; sin embargo, tantos años después la sombra de aquellos días volvió a cernirse sobre su pueblo.

A su avanzada edad y con problemas de visión, Valiushkevych se vio luchando para poder llegar al búnker más cercano cuando sonaban las sirenas en Kiev, mientras había explosiones por todas partes cerca de su apartamento. Nunca pensó que volvería a convertirse en refugiada, según dijo a Reuters.

El trayecto en ambulancia hasta la frontera con Polonia y de allí en otra hasta Fráncfort fue difícil, refirió su hijo de 70 años, Vadym Valiushkevych: "Las carreteras habían sido bombardeadas. Mi madre tuvo que ponerse inyecciones en el camino".

EL HORROR DE LA GUERRA

Anatoli, de 84 años, también ha sufrido dos guerras, y cree que la de Ucrania es mucho peor que la vivida en 1945. Declaró a la agencia EFE luego de los bombardeos rusos a Mariúpol: "Es horrible, es mejor no ir allí, los soldados están en la ciudad, matando a gente y no hay gas, luz, agua ni comida”.

Esta guerra no se parece a la contienda nazi, es peor, aseguró. “Esta guerra no tiene nada que ver, la gente está sufriendo y los rusos han hecho la ciudad añicos. Tienen armas muy poderosas, no como hace setenta años".

En Bucha, a 37 kilómetros al noroeste de Kiev, cuando el ejército ucraniano recuperó la ciudad este fin de semana, encontró en sus calles cientos de cadáveres de personas ultimadas, presuntamente, por las tropas invasoras rusas antes de retirarse del lugar.

Las cifras señalan que al menos 300 residentes de Bucha fueron asesinados durante el mes que duró la ocupación rusa en esa localidad.