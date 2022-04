Gobierno cubano prohíbe marcha contra maltrato animal y activistas mantienen convocatoria

En medio de una fuerte indignación por el maltrato espectacularizado de un gato en un evento estatal, la comunidad animalista cubana ratifica su convocatoria a salir a las calles este 10 de abril para manifestarse a favor de los derechos de los animales y peregrinar hacia la tumba de Jeannette Ryder (1866-1931), en el Cementerio de Colón.

El activista cubano Javier Larrea, coordinador de Bienestar Animal Cuba (BAC), contó esta semana por Facebook que él presentó una solicitud de autorización al Gobierno Provincial de La Habana, luego de un interrogatorio que le hicieron en una estación policial, pero la respuesta que recibió fue negativa.

Larrea precisó que las autoridades de la capital le dijeron que solo se podría realizar la peregrinación dentro del cementerio, hacia la tumba de Ryder, una filántropa estadounidense que devino un referente de esta causa en Cuba, tras fundar, a inicios del siglo XX, la Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas, también conocida como Bando de Piedad.

Sin embargo, el joven animalista aseguró que, si debía ser en esos términos, él prefería no participar.

La convocatoria inicial cita a las personas a las 10 de la mañana para el parque de 23 y F, en el municipio Plaza de la Revolución, con el fin de caminar desde ese punto hasta la necrópolis.

"Será un evento pacifico como todos los eventos que caracterizan al Movimiento Animalista. Estamos en todo nuestro derecho y libres de delito", dijo en un post en Facebook la activista Aylín Sardiña.

"Le pido de favor a la comunidad no dejarse intimidar, las citaciones y las llamadas a los animalistas es algo que sucede desde hace mucho, imagínense que tenemos un gobierno incompetente y patético que no sabe lidiar con movimientos cívicos y jóvenes con actitud al cambio, por eso los oprime, los amenaza e intenta cortarle las alas", aseguró Sardiña.

Una de las líderes del movimiento animalista amenazadas esta semana fue Beatriz Batista Moreno, madre de la joven Beatriz Batista, quien coordinara la primera manifestación independiente de este tipo en abril de 2019 y quien hoy se encuentra exiliada. La Seguridad del Estado dijo Batista Moreno que sería acusada del delito de sedición si asistía a la manifestación de este domingo.

"No iré, tengo miedo. Siento impotencia, pero no puedo ir con semejante amenaza. Son capaces de todo. Yo vivo sola y tengo 16 perros y 11 gatos, muchos de ellos con condiciones especiales de salud. Ellos solo me tienen a mí", declaró la activista a CiberCuba.

La marcha en contra del maltrato animal y a favor de los derechos de los animales se realizó por primera vez, de forma independiente al Estado, hace ya tres años. En 2020 y 2021 la pandemia dificultó cualquier tipo de movilización, pero este año las razones de las autoridades se basan principalmente en la política.

Según contó Javier Larrea, los oficiales que le interrogaron expresaron su temor a que la marcha pudiera transformarse en una mayor en oposición al gobierno.