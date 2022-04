Actor de "La casa de papel" pierde todo en devastador incendio

El actor español Miguel Herrán, uno de los protagonistas de la exitosa serie de Netflix La casa de papel, perdió todas sus pertenencias en un incendio que destruyó su casa el viernes.

Herrán, quien dio vida al personaje de Río, compartió un video a través de Instagram stories, en el que se le escucha llorar mientras ve las llamas devorando su hogar.

"No me lo puedo creer, no me lo puedo creer", dice entre sollozos.

Foto: Miguel Herrán / Instagram

En un video posterior, ya sofocado el fuego, el joven de 25 años recreó el estado desastroso del lugar.

La planta baja de la vivienda, que da hacia la calle, quedó destruida. La sala de estar, el recibidor y la cocina sufrieron los peores daños, con libros, alfombras, muebles, electrodomésticos y su colección de cómics totalmente calcinados.

Foto: Miguel Herrán / Instagram

A pesar de la magnitud de la tragedia, el histrión de 25 años tiene que dar gracias por haber salvado la vida y no sufrir ningún rasguño.

El joven reveló a la revista Hola que estaba durmiendo cuando empezó el incendio y pudo escapar por la ventana de su cuarto.

"Me ha pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación", detalló.

Foto: Miguel Herrán / Instagram

Herrán aún no ha revelado las causas del siniestro.