Incendio en edificio del reparto Bahía por estar cocinando con leña durante un apagón

Un incendio se registró la noche del martes en un edificio del reparto Bahía, en La Habana del Este, mientras sus residentes cocinaban con leña durante un apagón, según informó en Facebook la activista Lara Crofs.
El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 pm en un apartamento ubicado en el tercer piso del edificio 19, en la calle 13.
De acuerdo con el reporte, el fuego se originó en medio de la falta de servicio eléctrico, cuando los ocupantes del inmueble recurrieron a la leña como alternativa para preparar alimentos ante la ausencia de electricidad.
Los bomberos acudieron con rapidez al lugar, a pesar de las dificultades provocadas por la oscuridad, y trabajaron hasta controlar las llamas y evitar que las llamas se extendieran a otras casas.
Hasta el momento del reporte, no se registraban personas lesionadas, aunque sí daños materiales en la vivienda afectada.
Más allá del hecho puntual, el incidente vuelve a poner en evidencia el contexto en el que ocurren este tipo de emergencias.
La combinación de apagones prolongados, viviendas que no están preparadas para el uso de combustibles improvisados y la falta de opciones seguras para cocinar, crea un escenario de alto riesgo para miles de familias en la capital y en el resto del país.
En muchos hogares, la interrupción constante del servicio eléctrico obliga a recurrir a métodos rudimentarios y peligrosos para resolver necesidades básicas como la alimentación.
El incendio en el edificio 19 del reparto Bahía se suma así a una cadena de situaciones similares que han ido apareciendo en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba, donde los cortes de electricidad se extienden durante horas y, en ocasiones, días completos.
Estos episodios reflejan una realidad en la que la población se ve forzada a adaptarse como puede, incluso cuando ello implica exponerse a accidentes domésticos evitables en condiciones normales.
Aunque en este caso no hubo víctimas, el suceso deja una señal de alerta sobre los riesgos cotidianos que enfrentan muchas familias y sobre la urgencia de respuestas estructurales que eviten que la falta de electricidad continúe derivando en incendios, pérdidas materiales y potenciales tragedias humanas.
