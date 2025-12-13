Tiene solo 19 años: Detienen al cuarto implicado en el ataque al bar de México donde murió una joven cubana

Vídeos relacionados:

La violencia que segó la vida de la bailarina cubana Elianis Betsalie Martínez, en Puebla, sigue dejando capítulos que estremecen tanto a México como a la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla.

El pasado jueves fue detenido César N., un joven de apenas 19 años, señalado como el cuarto implicado en el ataque incendiario contra el bar Lacoss, ocurrido la madrugada del 18 de noviembre.

De acuerdo con un boletín de prensa de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la captura fue resultado de labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo, que derivaron en un operativo interinstitucional con apoyo de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal.

El arresto se produjo durante la madrugada del 11 de diciembre, tras un cateo en un domicilio de San Martín Texmelucan, donde el joven fue localizado y puesto a disposición de un Juez de Control por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El medio mexicano TeleDiario informó que con esta detención ya suman cuatro personas arrestadas por el ataque que dejó siete muertos, entre ellos la joven cubana, además de varios trabajadores del establecimiento.

El reporte confirma que César N. habría participado directamente en el incendio que convirtió el centro nocturno en una trampa mortal.

Por su parte, Milenio detalló que las investigaciones siguen abiertas y que las autoridades no descartan más detenciones, mientras se profundiza en dos líneas principales: narcomenudeo y cobro de piso, un esquema de extorsión que, según testigos, habría motivado el ataque.

“Eso les pasa por no pagar”, habrían advertido los agresores antes de prender fuego al local.

El caso de Elianis ha tenido un impacto particular en la comunidad cubana. Migrante, madre de un niño pequeño y sostén económico de su familia en Holguín, la joven murió intoxicada por monóxido de carbono, atrapada entre las llamas.

Su historia no terminó con su muerte, pues sus padres tuvieron que identificar el cuerpo por videollamada, viajar a México con visas humanitarias y enfrentar luego la imposibilidad de repatriar las cenizas por falta de recursos, pese a promesas iniciales de apoyo oficial.

Antes de la detención de César N., las autoridades ya habían capturado a Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto autor intelectual del ataque; a Alejandro N., alias “El Pelón”, con antecedentes delictivos; y a Isabel N., identificada como una de las autoras materiales del incendio.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso sigue siendo un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de muchos migrantes cubanos en México, atrapados entre la precariedad económica y la violencia criminal.