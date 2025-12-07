Se incendia caldera en la CTE de Nuevitas: Cuba pierde más capacidad de generación en plena crisis eléctrica

Vídeos relacionados:

Un incendio en la caldera de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Diez de Octubre, en Nuevitas, dejó fuera de servicio a una de las plantas más importantes del sistema energético cubano, agravando el déficit eléctrico que ya este domingo supera los 2,000 megavatios (MW).

La Unión Eléctrica (UNE) confirmó el incidente a las 20:26 horas del sábado, señalando que la unidad fue sacada de línea en “vía libre de emergencia” tras detectarse fuego en la caldera. “Se afectaron 60,5 MW por demanda asociada a fallos (DAF), que se están restableciendo”, precisó el parte oficial.

Captura de pantalla Facebook / UNE

El siniestro ocurre en un contexto de colapso energético generalizado. En su informe matutino, la UNE había advertido que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atravesaba otra jornada crítica, con un déficit estimado en el horario pico de 1,942 MW y una previsión de afectaciones de hasta 2,012 MW, equivalentes a más del 60 % del país sin electricidad.

La planta de Nuevitas ya había presentado averías recurrentes en semanas anteriores, y se encontraba operando de manera inestable. Con este nuevo incendio, la situación energética del país se vuelve aún más precaria, ya que otras centrales termoeléctricas clave —como Felton, Renté y Cienfuegos— también reportan fallos o mantenimientos prolongados.

En lo que va de año, se han registrado varios incendios en termoeléctricas cubanas, incluyendo graves incidentes en Cienfuegos, Renté y la Guiteras de Matanzas, todos ellos vinculados al deterioro estructural, la falta de mantenimiento y la escasez de repuestos.

El régimen ha intentado justificar las afectaciones con el argumento de la “escasez de combustible”, pero las causas profundas apuntan a una infraestructura obsoleta, mal gestionada y al borde del colapso técnico.

Mientras tanto, millones de cubanos continúan enfrentando apagones diarios, cortes de agua y fallos en servicios básicos, sin perspectivas de una solución real. El incendio en la Diez de Octubre simboliza —una vez más— el estado de ruina del sistema eléctrico cubano, que sigue sumiendo al país en la oscuridad.