Incendio de Guanabacoa no fue accidental: Vecina cuenta cómo se produjeron los hechos

Tres días después del incendio que destruyó una vivienda en el barrio La Hata, en Guanabacoa, salieron a la luz nuevos detalles sobre lo ocurrido.

La creadora de contenido Yarelys Herrera Díaz (@yarelys_hd), quien fue la primera en difundir las imágenes del siniestro, publicó un nuevo video donde aclaró que el fuego no fue accidental, como se pensó en un inicio.

“Esta segunda parte del video la hice para agradecer, de corazón, a todas las personas que se preocuparon después de aquel primer video del incendio”, explicó la influencer cubana en su cuenta de Instagram, donde el caso se había hecho viral.

Tras la publicación inicial, muchas personas se ofrecieron a ayudar a los afectados, pero luego se supo que la historia era diferente a lo que se creyó en un principio.

“La verdad es que fue el propio Danielón quien incendió su casa con una botella de petróleo. Luego fue y se entregó a la policía”, afirmó Yarelys.

El incendio, ocurrido tras más de doce horas de apagón en el barrio, destruyó la vivienda de Danielón, y afectó también la casa contigua, perteneciente a un vecino enfermo llamado Ernesto, quien vive en condiciones precarias.

“El fuego dañó su casa y parte de sus equipos electrodomésticos y muebles. El propio Ernesto, tratando de salvar sus cosas, terminó con heridas”, explicó la influencer y señaló que el afectado es un hombre enfermo, "una persona traqueostomizada, lo que hace que hablar sea difícil para él".

Herrera aclaró que las imágenes compartidas en su nuevo video fueron grabadas con autorización de Ernesto. “Si alguien desea apoyar o ayudar de la forma en que pueda, aquí estoy. Con gusto puedo servir de puente para que esa ayuda llegue a quien la necesita”, señaló.

La creadora también comentó que, desde el incendio, no ha tenido más noticias de Danielón, quien permanece detenido.

El siniestro dejó a dos personas en situaciones muy diferentes: una bajo proceso judicial y otra intentando reponer lo poco que le quedó tras el fuego, donde estuvo en peligro hasta su vida.

Mientras tanto, los vecinos de La Hata siguen conmocionados por un suceso que comenzó como una tragedia doméstica y terminó revelando un drama social más profundo, marcado por la pobreza, los apagones y la desesperación cotidiana.