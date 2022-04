Fallece un anciano dentro de un “efficiency” tras incendio en Miami-Dade

Un anciano falleció, tras quedar atrapado en un “efficiency” de una casa que se incendió en la madrugada de este miércoles al suroeste de Miami-Dade.

Según declaraciones de los bomberos a Local10 News, el cuerpo del anciano se encontró en el “efficiency” (departamento pequeño) trasero de la propiedad y fue declarado muerto en la escena.

También refirieron que los residentes en el bloque 8000 de Southwest 94 Court hicieron una barbacoa alrededor de las seis de la tarde del martes y que luego se fueron a dormir, pero a las tres de la mañana de este miércoles fueron despertador por los ladridos de su perro para avisarles del incendio en la casa.

Dentro de la casa se encontraba una pareja y tres menores, quienes lograron despertarse con los ladridos del perro cuando comenzó a extenderse el fuego y salir de la casa, aunque lamentablemente el anciano no pudo escuchar el aviso.

"Estoy destrozada, me he caído al suelo cuando he llegado. No podía estar de pie, es mi único hijo", dijo al citado medio Caridad Pino, quien es la madre de Peter Benítez, padre de los tres menores.

Aunque los hijos y novia de Benítez resultaron ilesos, él tuvo que ser trasladado al Kendall Regional Medical Center con quemaduras de segundo grado en la cara, los brazos y la espalda.

De acuerdo con Pino, el anciano que falleció “era simpático, de voz suave, cariñoso con los niños".

Hasta el momento las causas del incendio se siguen investigando y las autoridades recordaron, tras este incidente, la importancia de instalar detectores de humo dentro de las casas.

Daisy, como se nombra la mascota de la familia que los salvó y que es una mezcla de pitbull con manchas blancas y marrones, al parecer al huir del fuego se alejó de la casa y su familia está pidiendo ayuda para encontrarla.