Termoeléctrica Antonio Guiteras sale de servicio y provocará apagones

La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras de Matanzas, la de mayor generación del país, salió de servicio este sábado, por lo que para los próximos días se pronostican apagones como resultado del déficit energético.

“Estimados clientes por este medio se informa que a partir de la salida de la CTE Antonio Guiteras y de la Planta Energas Varadero, se pronostican afectaciones al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación. Se mantiene la planificación vigente por bloques y horarios como se muestra en publicación fijada en la página institucional. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas”, informó la Empresa Eléctrica de esa provincia en su cuenta oficial de Facebook.

Más de 117 internautas han reaccionado a la publicación de la entidad estatal, molestos ante esta nueva afectación que perjudica su cotidianidad.

“Yo creo que deberían pedir ayuda en vez de pedir tantas disculpas, está claro que no saben trabajar y encima el mal estado de las termoeléctricas, nos espera un triste verano”, afirmó un usuario de la red social.

“Servicio de excelencia como siempre. Empresa de Apagones de Cuba a la vanguardia siempre”, “Averíguame si en Nicaragua hay piezas para las termoeléctricas, que aún a mi edad voy para allá, trabajo, las compro, las mando y después veré si me animo a seguir el destino de los demás”, “¡Que bueno! Ya era tiempo, hacía una semana que no se iba, nos iban a mal acostumbrar”, comentaron otros foristas.

El medio oficialista local explicó en su página de Facebook, que la salida de la termoeléctrica del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se debe a “roturas en las paredes de agua de la caldera”, necesitadas de un mantenimiento capital desde hace un decenio.

“Se trabaja ahora en el enfriamiento del bloque para inspeccionar y decidir la estrategia de solución del inconveniente. Como apunta la nota de la Empresa Eléctrica en Matanzas, complejiza la situación el hecho de que Energas en Varadero no está generando”, agrega la nota del periódico Girón.

Los comentarios a este post también resultan una muestra de la inconformidad de la población con las gestiones del gobierno cubano, pues las afectaciones en las termoeléctricas resultan cada vez más frecuentes, sobre todo durante los meses de verano.

“¿Hasta cuándo serán los mantenimientos? Por favor inviertan en las termoeléctricas y dejen de hacer tiendas y hoteles de todas formas tenemos muy poco turismo y dinero menos”, “A veces es mejor ni ver estas noticias porque solo me hacen molestar: sin comida, con agua cuando la ponen y ahora sin luz también, Dios mío qué será de nosotros”, cuestionaron algunos internautas.

“Sin palabras, cuando no es una cosa es otra. A cada rato están arreglando y no entiendo el arreglo porque al final siempre hay problemas y todos los veranos empieza la contienda de las roturas, las reparaciones y los apagones, año tras año es lo mismo, no mejoramos”, agregó otra usuaria.

Hace apenas tres semanas, la CTE Antonio Guiteras regresó al SEN, luego de varios días fuera de servicio por desperfectos en la misma caldera.

La previsión inicial había marcado la madrugada del lunes 21 de marzo como fecha de la sincronización de la CTE, cuya salida temporal del Sistema Electroenergético Nacional el 17 de marzo ocasionó un déficit de generación eléctrica en la isla.

Para esa fecha, además de la rotura en la termoeléctrica matancera, continuaban las labores de reparación en la central "Máximo Gómez" de Artemisa, afectada por un incendio de grandes proporciones el 7 de marzo último, que se originó en la turbina de vapor de la unidad siete.

A inicios de abril, la Unión Eléctrica Nacional aseguró que los apagones que tenían lugar en la isla a partir de ese momento, ya no serían por déficit de generación, pues se insertaron al SEN las centrales de Nuevitas y Felton.

La empresa estatal explicó que las afectaciones en el servicio continuarían pues en el sistema eléctrico cubano predominan las líneas aéreas por lo que son comunes los problemas en la red por averías en las vías de distribución o por mantenimientos planificados.