Continúan apagones por déficit de generación en Matanzas

La Empresa Eléctrica informó este jueves que continuarán en esa provincia los apagones por déficit de generación de energía.

La entidad aseguró en su perfil institucional del Facebook que “actualmente existen 25 MW afectados por déficit de capacidad de generación” y que se mantiene la planificación vigente por bloques y horarios.

También el perfil en esa red del medio local oficialista Girón reprodujo la misma información y aseguró que “indaga en estos momentos sobre las causas de estas afectaciones, así como los pronósticos que existen sobre su solución”.

En ambas publicaciones usuarios de la red expresaron sus molestias y cuestionaron la información, ya que otros medios en la isla aseguraron que ya se normalizaba el servicio por la entrada de las unidades averiadas.

“Pónganse de acuerdo, porque ya no sabemos quién dice la verdad y la mentira, por el NTV una cosa y ustedes dicen otras. Solamente unos pocos nos vemos afectados, porque no son todos los circuitos los perjudicados, casi siempre son los mismos y en los mismos horarios”, se lee en una de los comentarios de los internautas.

Otro usuario dice que “seguiremos igual mientras no cambien las termoeléctricas”; mientras que en otra opinión dice que “me preguntó a quién le creo, si se quita en los horarios donde se llega del trabajo para la comida y después para descansar”.

“Madre mía, este es el cuento de la buena pipa. Esta historia de las afectaciones no tiene para cuando acabar”; “Lo que falta para la era de piedra no es nada. Tengo el presentimiento que vamos hacer cavernícolas”; “Qué descarados son ustedes, ni vergüenza le queda en esa cara, no digan más problemas de generación, NO HAY COMBUSTIBLE”; “Descarado que son, sin alimentos, sin recursos en general para el pueblo y además apagones para que ni dormir pueda uno...”, apuntan otras opiniones.

La Unión Eléctrica había asegurado este miércoles que, con la incorporación de las unidades averiadas de Nuevitas y Felton, el sistema eléctrico nacional ya no sufre apagones por déficit de generación.

No obstante, la empresa estatal explicó que el restablecimiento de la capacidad de generación no evitará apagones, ya que, el sistema eléctrico cubano, “con predominio de líneas aéreas, son comunes las afectaciones en la red por averías en las vías de distribución o por mantenimientos planificados”.

En declaraciones al Noticiero Nacional de Televisión, el director técnico de la Unión Eléctrica (UNE), Lázaro Guerra Hernández, informó del restablecimiento del servicio en todo el archipiélago luego de la incorporación de la Unidad 5 de la Central Termoeléctrica (CTE) Diez de Octubre, de Nuevitas, y la 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Holguín, que aporta 260 megawatts al sistema.

“Como estaba previsto, con estas incorporaciones, ya no hay afectaciones por déficit de generación”, dijo Guerra Hernández. “Pero siguen ocurriendo apagones”, preguntó el periodista, dando pie a la explicación del director técnico de la UNE sobre la antigüedad y precariedad de la red de suministro eléctrico como causa de los apagones.