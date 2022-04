Cubanos expresan consternación por muerte del Tosco: “Gracias por la música, Maestro”

Tras la noticia del fallecimiento este lunes del flautista, compositor y director de orquestas José Luis Cortés, El Tosco, numerosas reacciones comenzaron a compartirse en las redes sociales en las que se lamenta esta pérdida para la cultura cubana.

“Ya no puedo más ya no puedo. Me voy a morir de tristeza. No puedo”, refiere Havana D'Primera, la banda fundada por el músico cubano Alexander Abreu, en su perfil de Facebook.

También en ese mismo perfil se comparte un breve video del Abreu en el que aparece visiblemente emocionado y una usuaria le comenta: “Fuerza, maestro. Él vivirá en ustedes”.

En esa publicación otro internauta dice: “EPD El Tosco. Una gloria de la cultura cubana. ‘Ataca Chicho’ y ‘Échale limón’, frases por siempre grabadas en el alma del cubano”.

Asimismo, en la referida red la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) dice que “José Luis Cortés, entrañable Tosco, ha dicho adiós. Influencia universal y carisma incuestionable. Desde EGREM despedimos al hombre, pero no al genio. Su talento y constante experimentación con las sonoridades más auténticas, lo convierten en referente de la creación contemporánea. Aportador incansable desde Irakere o con NG la Banda, José Luis deja profunda huella en las sonoridades populares”.

La nota añade que “la flauta, su vara mágica, siempre buscó la manera de hablar de Cuba y sus fortalezas. Nuestra casa discográfica preparaba un nuevo proyecto, además de atesorar algunas de sus más connotadas obras maestras. Descansa en paz, artista, cubano fiel, amigo. Gracias por la música, Maestro”.

La Dirección de Cultura en La Habana refiere en Facebook, además, que “en el mismo mes que fundó su banda, Nueva Generación, uno de los músicos más versátiles de Cuba, José Luis Cortés, El Tosco, falleció en esta Habana. De luto y consternados estamos. Arreglista, compositor, productor musical y director de la orquesta NG la Banda desde su fundación en 1988. José Luis Cortés tenía 71 años de edad. Luz”.

“¡Ataca, Chico! En paz descanse El Tosco. La música cubana de luto”, comenta en su perfil el actor y humorista Luis Silva, creador del personaje Pánfilo del programa “Vivir del Cuento”.

El comediante conocido como Robertico dijo en su perfil que “falleciò el maestro José Luis Cortés, gran amigo. EPD”.

La Unión de Artistas y Escritores de Cuba (UNEAC) también expresó sus condolencias por el fallecimiento del músico cubano.

“Lamentamos el fallecimiento del maestro José Luis Cortés, El Tosco, artista virtuoso y paradigma de la música cubana. Galardonado con el Premio Nacional de Música, fue precursor de "la timba" y tuvo una amplia y destacada trayectoria como flautista, arreglista, compositor, productor musical y director de la orquesta NG la Banda. Gracias maestro por tu obra imperecedera”, refiere su nota en Facebook.

A esta cadena de reacciones se sumó la de la artista cubana Kiriam Gutiérrez Pérez, quien dijo en su perfil de la cita red social que “Descansa en paz. Que Olofi te quite la mala tierra. Mis más sentidas condolencias para tu familia y tus amigos”.

El músico Alain Daniel también comentó en su perfil que “con enorme tristeza he recibido la noticia de tu partida. Descansa en paz querido Jose”.

El humorista Alexis Valdés dijo en su perfil sobre el artistas cubano que es un "inmenso músico e inmensa persona. Le conocí desde Irakere donde brilló como un excepcional instrumentista. Y después desde los primeros momentos de N.G. la banda, desde donde revolucionó la música cubana. Un día entrevistando a Juan Luis Guerra me dijo “ para mí el mejor arreglista de la música latina es el Tosco” Y es que esos arreglos increíbles que hizo para su agrupación NG, fueron una lección de música para todos los amantes de aquello que iba surgiendo y a lo que se llamó La Timba".

Valdés, refirió, además, que "lo que hacía José Luis Cortés con los metales no lo hacía nadie. Era algo vertiginoso, vibrante, divertido, musical, sorprendente, interesante y sabroso. Todo al mismo tiempo. Hay que volver a escuchar esos temas como La Bruja o Echale Limón o La Expresividad . Eran temas llenos de creatividad, musicalidad y gracia. Aquello era un Tsunami de música".

El escritor Alexis Díaz Pimienta apuntó en sus condolencias que “ha muerto otro grande. Un musicazo. Uno de los hacedores fundamentales de la música bailable cubana contemporánea. José Luis Cortés (El Tosco). Tantos bailamos tanto con él. Tantos le debemos un trozo alegre de nuestra juventud”.

Pimienta recordó, además, que “NG La Banda me hizo sudar, reír, enamorarme. Su flauta inspiró respeto y admiración en todas partes. Sus aportes conceptuales y tímbricos inauguraron formas de decir, como Formell, como Silvio, cada uno en su patio. Cuba te llora, Tosco. Maestro. Amigo. Un abrazo eterno y gracias, gracias, gracias por tu música”.

Maykel Blanco y su Salsa Mayor también dijo ante esta noticia que “se fue un grande, un talentosísimo músico, flautista, arreglista y productor, pero sobretodo un gran hombre y amigo, siempre tuvo una palabra de aliento y apoyo conmigo y La Salsa Mayor, descansa en Paz, José Luis Cortes ‘El Tosco’. Gracias por llevar nuestra música cubana a otro nivel”.

“Se acaba de marchar otro pedazo de la historia de nuestra música cubana. El gran José Luis Cortés ‘El Tosco’. Descansa en paz hermano. Fuerza para la familia y amigos!”, refiere el perfil de la legendaria Orquesta Aragón en Facebook.

El flautista, compositor y director de orquestas José Luis Cortés, El Tosco, el músico que renovó los ritmos populares cubanos como precursor de la timba, falleció este lunes en La Habana, a los 70 años, informaron fuentes oficiales.

La Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, EGREM, publicó la noticia en Facebook y destacó los orígenes del músico, considerado uno de los exponentes más importantes de la música cubana de las últimas décadas.

Aún no se precisan las causas del deceso, pero sus seguidores en redes sociales aseguran que llevaba algunos años enfermo. "Tenía recaídas y volvía, pero parece que se agravó últimamente", comentaron en Facebook.

En enero pasado también falleció el destacado trompetista cubano Elpidio Chapotín Delgado, músico de NG La Banda, también con 70 años de edad.