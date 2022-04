Paracaidistas en partido de béisbol provocan evacuación urgente del Capitolio de EE.UU.

Un avión que trasladaba a miembros del grupo paracaidista "Golden Knights" del Ejército de Estados Unidos, provocó que el Capitolio federal tuviera que ser evacuado de urgencia el miércoles por la tarde.

La Policía emitió una alerta de seguridad por una aeronave que sobrevoló el espacio aéreo cercano al edificio, la cual representaba "una amenaza probable".

Se trataba de paracaidistas que se dirigían al estadio Nationals Park, situado a poco más de kilómetro y medio del Capitolio, para una demostración previa a un juego de béisbol de las Grandes Ligas.

El personal del Congreso salió a toda prisa del edificio alrededor de las 6:30 pm tras recibir una orden de las autoridades policiales del complejo.

Posteriormente se comprobó que la amenaza era falsa y que la aeronave, un bimotor, llevaba a los paracaidistas.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, emitió horas después un comunicado en el que culpó a la Administración Federal de Aviación de "aparente omisión", al no comunicarle a la Policía del Capitolio que un avión sobrevolaría el estadio, lo cual calificó "indignante e inexcusable".

"El Congreso está ansioso de examinar los resultados de una revisión exhaustiva posterior a la acción, que determine qué fue exactamente lo que salió mal hoy y quién en la Administración Federal de Aviación tendrá que rendir cuentas por este error inaceptable y aterrador", señaló Pelosi.

En el momento de emitir la alerta, la avioneta había estado sobrevolando el espacio aéreo cercano al Capitolio, tras despegar de la Base Conjunta Andrews en Maryland.

Se comprobó que la aeronave, un De Havilland Twin Otter, permaneció estuvo todo el tiempo fuera del espacio aéreo prohibido sobre el Capitolio y otros edificios del gobierno. El piloto coordinó su vuelo con la torre de control del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, de Washington.

Las autoridades investigan ahora por qué las fuerzas armadas no coordinaron el evento con las autoridades policiales de Washington.

Fuentes que optaron por el anonimato dijeron a The Associated Press que tal vez el piloto podría no haber informado correctamente del despegue o no tenía la autorización adecuada.

El avión regresó a la Base Conjunta Andrews a las 6:50 pm, tras el descenso de los paracaidistas en el estadio.

El Capitolio se reabrió poco después de las 8:00 pm.

El incidente ocurre menos de un año y medio después del violento asalto al inmueble el 6 de enero de 2021, por seguidores del expresidente Donald Trump, que dejó un saldo un saldo de un policía y cuatro asaltantes fallecidos, y más de 100 policías heridos, algunos de gravedad.