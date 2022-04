Detienen a inmigrante cubano en Estados Unidos por desaparición de su pareja en México

Un inmigrante cubano fue detenido en Estados Unidos por la desaparición en México de su pareja, identificada como Marybell Valenzuela Herrera, una estadounidense de 37 años que se encuentra en paradero desconocido desde el viernes 15 de abril.

(Fuente: Comisiondebusqueda.chihuahua.gob.mx)

El cubano, identificado como Eiler Cruz S., fue detenido tras cruzar a territorio estadounidense por una frontera de Texas, según reseña la prensa local.

La Fiscalía mexicana había solicitado la colaboración de las autoridades del país vecino para recabar información y dar con el paradero de la mujer, vista por última vez con vida cuando salió a encontrarse con su pareja en la ciudad de Ojinaga, en el estado de Chihuahua.

"Por favor ayúdenme a compartir, mi amiga está desaparecida desde el viernes, vive en Ojinaga, fue a verse con su pareja sentimental un Cubano llamado Eiler C., al día siguiente apareció el carro, pero ella no. El cubano ya no está en Ojinaga y se llevó el celular de ella”, indicaba un mensaje difundido en redes sociales.

“Es el último que estuvo con Marybell y para la fiscalía no es sospechoso. Es cubano y empleado de la Solitaire [empresa dedicada a fabricación de carrocerías y remolque.] ¿Lo conoces? ¿Lo has visto?”, indicaba una publicación en Facebook que precisaba que el hombre había apagado su celular y que no daba la cara.

Hasta ahora la familia se había mostrado consternada de que la fiscalía tardara tanto en declarar sospechoso el cubano y suplicaba que no lo dejaran salir del país.

“Queremos que detengan a esta persona, no se le está señalando como culpable, pero es sospechoso porque fue la última persona con la que se le vio”, declaró el sobrino de la desaparecida, René Valenzuela.

Tras las denuncias, el pasado 19 de abril las autoridades registraron un domicilio en el que recogieron evidencias que pudieran ayudar en el esclarecimiento de los hechos.

Desde el inicio la familia de Marybell, madre de tres varones y una niña de entre 6 y 15 años, han temido por su vida e integridad física.

La mayor de las hijas de la mujer indicó que su mamá se fue con un hombre identificado como Eiler, de origen cubano, de piel blanca, cabello color castaño y de complexión robusta, con el que su madre mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente dos años.

Después de eso ya no supieron más de ella. Sin embargo, el cubano llegó a Chihuahua Capital y según un video de un centro de Estética de una conocida de la familia, llegó a cortarse el cabello solo, para después tomar un autobús hacia Tijuana, en Baja California.

Este 25 de abril, la Comisión Local de Búsqueda -en coordinación con la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro- realizó un operativo en la ciudad de Ojinaga con el objetivo de localizar a Marybell Valenzuela.

En la tarea de búsqueda participó una grupo multidisciplinario conformado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Ministerios Públicos y Peritos, quienes rastrearon en terrenos aledaños a la colonia Industrial de esa ciudad fronteriza.

Marybell, mide 1,64 metros, pesa 56 kilogramos, tiene el pelo castaño claro y lacio, ojos verdes, cara cuadrada, nariz recta y tez trigueña clara. En el momento de su desaparición vestía un pantalón de franela tipo pijama y una sudadera.

Quienes dispongan de alguna información pueden proporcionarla a través del número de emergencia 9-1-1 o al 089, de Denuncia Anónima.