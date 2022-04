Nicky Jam sale en defensa de Tokischa: "Nuestro trabajo no es criar a los hijos de nadie"

Nicky Jam y Tokischa en "The Rockstar Show"

¡The Rockstar Show está de vuelta! Tokischa fue la primera invitada de la nueva temporada del show de Nicky Jam. Un regreso del programa que el reguetonero aprovechó para mandar un fuerte alegato en defensa de la dominicana, cuya carrera ha estado marcada por la polémica y las críticas hacia su manera de expresarse en sus canciones y fuera de ellas.

Durante el programa, los dos artistas estuvieron charlando sobre la trayectoria musical de la intérprete de "Perra" o "Linda", quien en varias ocasiones se ha visto salpicada por la polémica por su manera de proyectarse y por el contenido explícito de sus letras.

Y hablando sobre esto, Nicky Jam quiso defender a su colega con un mensaje que se volvió viral en las redes sociales.

"Hay mucha gente que quiere juzgarte por tus letras. Pero la realidad de la vida es que la gente tiene un mal concepto de los aristas y cantantes. Ellos piensan que nosotros tenemos que criar a los hijos de la gente y la realidad es que nuestro trabajo no es criar a los hijos de nadie", comenzó diciendo El Cangri.

El trabajo de Tokischa es ser artista y traer arte al mundo

"Nosotros somos músicos, cantante, nosotros expresamos y damos un arte. Si van a hablar de lo que nosotros hablamos, ¿por qué no hablan de las novelas que hablan de infidelidad o prostitución? A ellos no les apuntan el dedo, pero es fácil apuntar el dedo al artista urbano que viene de la calle. No busques que Tokischa críe a tus hijos, ese es tú trabajo. El trabajo de Tokischa es ser artista y traer arte al mundo y el que lo quiera adquirir, lo compra, lo busca y lo escucha. Yo lo que pienso es que lo que hace está bien y vivimos en un mundo en el que cada uno dice lo que quiere decir", agregó el artista contundentemente.

Las palabras del intérprete de "Fan de tus fotos" han provocado un sinfín de reacciones en la esfera virtual, donde hay quienes están de acuerdo con él y otros no. Y tú, ¿qué opinas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.