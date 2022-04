Hijo de Jonathan Torres Farrat cumple seis meses con su padre preso por el 11J

Bárbara Farrat y Orlando Ramírez, los padres del menor Jonathan Torres Farrat, privado de libertad por participar en las protestas contra el gobierno de julio de 2021, recordaron este miércoles en redes sociales el nacimiento de su nieto, seis meses atrás.

"Hoy mi nieto está cumpliendo seis meses de nacido y todavía no tiene a su papá al lado y no le voy a hablar de cuánto dolor me han hecho pasar y le voy a decir que las van a pagar una a una, todo el dolor que nos han hecho", declaró en su perfil personal en Facebook Farrat, quien se ha convertido en activista por la liberación de los presos políticos y ha sido constantemente acosada por la Seguridad del Estado por esta razón.

Jonathan Torres, de 17 años, se manifestó en el municipio de Diez de Octubre, uno de los sitios donde se reportó mayor represión policial a civiles e, incluso el uso de armas de fuego. Lo detuvieron desde el 13 de agosto, pero su petición fiscal no fue notificada hasta marzo de este año.

La Fiscalía le pidió ocho años de privación de libertad por los presuntos delitos de propagación de epidemia, desorden público y atentado, por tirar una piedra que no golpeó a nadie.

Orlando Ramírez, a propósito del sexto mes de su nieto, dijo sentir felicidad por la llegada de "un pequeño retoño a mi vida, que me recordó cuando dichosos podemos ser los que tenemos la dicha de tener estas pequeñas personitas que con tan solo mirarnos nos derriten el alma, es la ternura personificada".

Al mismo tiempo, aseguró sentirse triste, "porque a pesar de contar con un nuevo miembro en la casa nos falta quien contribuyo a que este angelito llegara a nuestra vida para llenar un poco el vacío que siento, es la presencia de su papá la que nos falta, la del pequeño gigante que aquel 11J salvó mi vida, es la ausencia del hijo que con tan solo 17 años me enseñó que es posible ser libre muy a pesar de estar encerrado".

Ramírez resaltó también el hecho de que Jonathan Torres, cuando le preguntaron si se arrepentía de lo que había hecho, respondió que no, que "de qué se iba arrepentir si su papá está vivo".

"Triste y Alegre dos sentimientos encontrados, el primero porque mi hijo no a podido inscribir a su bebé, lo segundo porque a pesar de no tener la misma sangre me llamas papá y me lo demuestras. Da pena y vergüenza que hoy, 27 de abril del 2022, seis meses después de que mi hijo se convirtiera en papá y yo en el abuelo más orgulloso la dictadura nos premie con este regalo", sostuvo.