Amenazan a cubanos que porten prendas con las siglas DPEPDPE

Cubanos afines al régimen han amenazado en redes sociales a quienes porten prendas con las siglas DPEPDPE, cuando restan pocas horas para el desfile del Primero de Mayo convocado por el Gobierno.

"No me gusta ponerme contra el tráfico. Pero al gusano que vea con un pullovito de estos le prometo que va a terminar el desfile medio desnudo. Como en Girón, si se tiran, quedan. Nos vemos en la Plaza", posteó Jorge López, uno de los voceros del Gobierno cubano que se escuda detrás de un perfil falso en Facebook, según denuncias de internautas.

En los comentarios de este post decenas de seguidores del Gobierno continúan amenazando a quienes asistan al desfile con estas iniciales con afirmaciones violentas como "Ninguno querrá toparse conmigo", "Sin tregua con estas almas prostituidas" y "queremos que (el 1 de mayo) sea de fiesta, pero no permitiremos que nadie trate de aguárnosla".

Tal postura se suma al aumento de la represión contra activistas y opositores por parte del régimen.

"Incitando al odio tras un perfil falso que no da su rostro. Mancillando la imagen del tocororo, un ave que no puede ser presa, para obligar a otros a no pensar diferente por medio de amenazas y demás atrocidades. Pero la noche no será eterna...", le respondió un cubano en Twitter al dueño de ese perfil.

Otro vocero del régimen, el joven Pedro Jorge Velázquez, también censuró a los cubanos que desafían el discurso oficial con un mensaje subliminal compuesto solo de iniciales: DPEPDPE, que significa DE PINGA EL PAÍS DE PINGA ESTE.

"Los mismos que ayer decían Patria y Vida (ayer, porque ya pasó, como cualquier reguetón) y se daban golpes en el pecho por Cuba, son hoy los que dicen que "su país es una pinga". ¿Les parece coherente? Bueno, no le pidamos peras al olmo. Pero recordemos este momento donde la única variante a una marcha imparable de cubanos junto a su Revolución proletaria es un pulovito que le dice pinga a su país, a su tierra, a su patria: nada más antimartiano", afirmó en la red social este polémico defensor del gobierno, que hace varios meses dijo que la revolución para ganar seguidores necesitaba ser "cool y sexy".

Decenas de cubanos reaccionaron a las amenazas y defendieron el derecho a la libre expresión de la juventud, que en medio de la represión creciente en la isla se ha quedado sin mecanismo para mostrar su descontento, especialmente tras del encarcelamiento de cientos de cubanos por manifestarse el 11 de julio de 2021.

Las iniciales DPEPDPE se han vuelto populares en la isla a pocas horas para que inicie el desfile del Primero de Mayo, donde el régimen comunista pretende vanagloriarse de su control sobre el país.

Se desconoce quién fue el primero en combinar las palabras, mucho menos a quién se le ocurrió la idea de convertirlo en algo viral, pero lo cierto es que detrás de la frase está la picaresca cubana y el sentimiento de frustración de muchos ciudadanos dentro de la isla.

La activista Saily González afirma que varios emprendedores cubanos se han sumado al diseño de un pullover blanco con las iniciales, y que los ofrecen a bajos precios a quienes quieran adquirirlos para asistir al desfile.

Hay otras variantes como DPESDPE, que significaría DE PINGA EL SINGAO DE PINGA ESTE, como los cubanos han bautizado a su gobernante.

Desde que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel (al que sus detractores llaman el singao) diera la orden de reprimir a todo el que esté en desacuerdo con el gobierno, sus seguidores se han creído con el derecho de amenazar y actuar impunemente contra quienes manifiestan alguna crítica al sistema.

No es la primera vez que se amenaza a la población por su forma de vestir. Ante la convocatoria de una Marcha para el 15 de noviembre del pasado año, en la que sus activistas pidieron salir a las calles vestidos de blanco, el propio gobierno detuvo a quienes se sumaron a esa iniciativa.