Española Rosa Martorell: "Solo volveré a Cuba cuando sea libre"

La española Rosa Martorell, quien fue a hacer turismo a Cuba y terminó denunciando la miseria en la que sobrevive el pueblo, aseguró que solo regresará cuando en el país haya libertad.

"Hace ya dos meses que visité Cuba. Me encantaría poder volver, pero desgraciadamente, por todo lo que me habéis dicho que podría pasarme si vuelvo, solo entraré de nuevo al país cuando Cuba sea libre", anunció la joven en su cuenta de Instagram.

La influencer -iamrousmary en sus redes sociales- se hizo conocida para los internautas cubanos tras publicar dos videos en los que se ve la escasez de alimentos que sufre la población.

En uno de ellos, grabado por la madrugada en Trinidad, Rosa fue testigo de cómo se distribuye la leche sin ningún tipo de higiene, en un local donde un empleado echa el líquido en un tanque de plástico desde la pipa, usando una manguera sucia.

En el otro video, grabado al día siguiente, la joven de 29 años y su amiga Laura Méndez vivieron una experiencia casi surrealista cuando varios ancianos las enfrentaron por estar difundiendo una cola para comprar el pan normado.

Laura estaba grabando la cola de personas sentadas en una acera esperando su turno, cuando una anciana se le acercó furiosa y le recriminó por lo que estaba haciendo, y hasta la llamó comemierda.

Martorell, quien es ingeniera aeronáutica y trabaja como tal en Palma de Mallorca, España, declaró a CiberCuba que lo que más le llamó la atención fue el contraste que se vive en el país, con grandes hoteles y gente en la miseria.

"Cuba podría ser un país próspero si se viviese bien del turismo y si se invirtiera el dinero que deja ahí el turista en el pueblo. El problema es que todo el dinero del turista va al gobierno y no se invierte nada, pero me sorprende la capacidad que tiene el gobierno para invertir dinero en lo que les conviene, y luego vas a otros lugares y es totalmente ruinosa la situación. (...) Hay dinero para unas cosas y luego para otras no hay ni un solo euro", cuestionó.