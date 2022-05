Coronel del MININT participará en panel sobre el 11J en conferencia anual de LASA

Coronel del MININT Abel Enrique González Santamaría Foto © Facebook / José Raúl Gallego

El coronel Abel Enrique González Santamaría, un alto mando del represivo Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, será ponente en un panel sobre las protestas del 11 de julio durante el Congreso Anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).

El periodista independiente cubano José Raúl Gallego denunció que este hombre –quien ha justificado la violencia del Estado cubano contra los manifestante del llamado 11J– está vinculado directamente a los órganos de la Seguridad del Estado, la policía política cubana, y ahora lo quieren hacer pasar por académico.

"En LASA estará como ponente alguien que pertenece al cuerpo encargado de reprimir, encarcelar, herir y matar (recordemos a Diubis Laurencio) a manifestantes del 11J", subrayó.

Uno de los coroneles más allegados de Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, en la poderosa y ya desintegrada Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, González Santamaría "es, además, el compilador del libro titulado "Miradas en contexto. Aproximaciones desde la universidad a la Cuba actual”, un panfleto armado en unos días con textos publicados en redes sociales por agentes de opinión, ciberclarias y profesores mediocres que se dedicaron a criminalizar y deslegitimar las protestas del 11J y a su vez, justificar las graves violaciones de derechos cometidas en esas fechas por el Estado cubano", denunció el investigador.

El panel "Antedecendes de las Protestas del 11 de julio en Cuba" sesionará el 7 de mayo de 10:00 a 11:30 horas, y en él también participará otro defensor de las arbitrariedades del régimen, el exdiplomático Carlos Alzugaray.

Gallego recordó que hace un año renunció voluntariamente a su membresía en LASA, "por su posición pusilánime hacia las violaciones de derechos en Cuba".

Dijo que esa institución cada día se posiciona más al lado del régimen cubano y muestra de ello es que aparte de González Santamaría, también participará en su evento virtual a celebrarse del 5 al 8 de mayo Carlos Alzugaray, un exdiplomático agente de opinión que ha justificado cuánta violación de derecho comete el Estado cubano.

Al final de su mensaje, posteado en Facebook, el joven afirma que si esta invitación se mantiene, "LASA está siendo, una vez más, cómplice directa de la represión al pueblo de Cuba".

"Por mi parte, cada vez más orgulloso de haberme salido de esa institución y de no prestar mi nombre, ni mi trabajo, ni mis estudios, para con mi presencia legitimar testaferros que no deberían estar en paneles académicos, sino ante tribunales, respondiendo por su responsabilidad en el sostenimiento de un régimen violador de derechos humanos y criminal", aclaró.

El pasado año, cuando la represión en Cuba fue descarnada y abierta contra el Movimiento San Isidro, un grupo de académicos e intelectuales especializados en el tema cubano exigió a LASA que se pronunciara sobre las violaciones de derechos humanos en la isla.

Entre los firmantes del documento se encuentraban prestigiosos nombres como Rafael Rojas, Guillermina de Ferrari, María Antonia Cabrera Arús, Anke Birkenmaier, Margarita Pintado, Walfrido Dorta, Dora Amador y Enrique del Risco. Otros de los más de 90 firmantes fueron Reina María Rodríguez, Jorge Luis Arcos, Enrique Patterson y Ted Henken.

Sin embargo, la institución respondió con un mensaje que los académicos consideraron una respuesta "cobarde, cómplice y abyecta" de LASA sobre la protección de derechos humanos en Cuba, y varios de ellos, como Gallego, renunciaron a la organización.

Ante el escueto comunicado de la organización el escritor e historiador Rafael Rojas lamentó la "vaguedad con que se pronuncia sobre violaciones concretas a derechos humanos como el arresto de (Luis Manuel) Otero Alcántara, el encarcelamiento arbitrario de Maikel Osorbo y los procesos contra los manifestantes del 30 de abril" en La Habana.

Gallego, que fue uno de los firmantes de la solicitud, sostuvo que después de leer esa respuesta prefería renunciar a su membresía en la institución, donde están inscritos cientos de académicos de la isla.

"Hay espacios que se salvan, otros que no y es mejor buscar o crear nuevos. Mi lucha por los derechos humanos y contra la dictadura que los niega y reprime es frontal, desde mi posición de individuo, desde el periodismo y desde la academia. No quiero buscar 'equilibrios' donde no los hay, ni andar con paños tibios cuando hay gente a la que están friendo con todo el fuego de un Estado totalitario. No es honesto ni tampoco es riguroso, ni en el periodismo ni en la academia, ni en la vida. No quiero mi nombre en la lista de los cobardes y los cómplices. Lo que sobra es trabajo y en eso es en lo que hay que concentrarse", subrayó entonces.

Las espontáneas manifestaciones del 11 de julio en Cuba terminaron con una brutal represión por parte del gobierno y el enjuiciamiento de centenares de personas, incluidos menores de edad.

Hasta el momento, el régimen cubano justifica la represión alegando que las protestas fueron financiadas desde Estados Unidos, e incluso el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó recientemente que los juicios y las condenas de hasta 25 años de cárcel contra cubanos por protestar fueron legítimos.

No ha reconocido, sin embargo, que la situación lamentable de la economía, la escasez de productos de primera necesidad, el mal manejo de la pandemia de Covid-19, y el aumento de la represión contra activistas y opositores hicieron que más de 180 mil cubanos en todo el país tomaran las calles.