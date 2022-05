Crece la represión contra activistas y periodistas independientes por el Primero de mayo

Vigilancia, amenazas y detenciones arbitrarias a activistas y periodistas independientes en Cuba por parte de las fuerzas represivas del régimen, se incrementaron desde las horas previas a la jornada de celebraciones por el Primero de Mayo en Cuba, Día Internacional de los Trabajadores.

“Me acaban de detener … una patrulla con la agente de la seguridad que me atiende, dos oficiales y uno vestido de civil …. Estoy sitiado ahora mismo, sólo salí a buscar cigarros. Lo que me pase hago responsable al régimen”, dijo el tuitero cubano Leandro_rhi hace apenas tres horas.

Poco antes, el activista Pedro Víctor denunció la presencia de agentes de la seguridad del Estado en las afueras de su casa. “No soy un criminal”, dijo en un tuit, acompañado de la etiqueta #SOSCuba, donde también responsabilizó al gobierno de Díaz-Canel por lo que pudiera pasarle. “Pensar no es un delito”, agregó.

La misma vigilancia pesa sobre el actor y activista Daniel Triana, según reportó en sus redes sociales. “Denuncio vigilancia afuera de mi casa. Dos agentes de la Seguridad del Estado en sus motos Suzuki”, precisó.

El escritor Ariel Maceo Telez, en arresto domiciliario, dijo que temía ser atacado de alguna manera por las fuerzas represivas que lo vigilan en su barrio.

"A pesar de estar dentro de mi casa, tengo miedo de que el capitán de la Seguridad del Estado que me vigila en la cuadra, y con el que ya he discutido en otras ocasiones, atente contra mi integridad física en cuanto tenga la oportunidad. Yo solo soy un joven poeta. Un cubano más", afirmó a través de Twitter.

Mientras, en el centro del país, el periodista Henry Constantin y la fotógrafa Neife Rigau fueron arrestados a la salida del teatro de Camagüey, “como parte de la jornada represiva en vísperas del #PrimeroDeMayo que libra la tiranía”, dio a conocer la activista Saily González.

En el caso de los camagüeyanos, no se había confirmado su liberación al momento de hacerse esta nota. La última actualización en sus estados en Facebook data de minutos previos a su detención, y ella animaban a los cubanos a no marchar este domingo:

“Si no vas a protestar contra todo eso, si no vas a exigir respeto, mejor salario, mejor pensión, libertad económica, sindicatos libres, pensiones decentes, en fin, una vida mejor para todos en Cuba, no marches el primero de mayo”, se lee en el texto del periodista.

En similar situación se encuentra el activista Raúl Alejandro Oropesa Gentil, apodado Céspedes en las redes sociales, de acuerdo con una denuncia en Twitter. Lo último que se supo de él es que agentes de las fuerzas represivas entraron por la fuerza en su casa, donde vive con su abuela anciana de 84 años quien “daba gritos de auxilio” mientras se llevaban a su nieto.

En estos momentos, Oropesa se encuentra desaparecido, después de haberse negado a asistir a interrogatorios con la Seguridad del Estado. La misma suerte ha corrido el opositor Angel Cuza, detenido la víspera tras presentarse a una citación policial. Actualmente se presume tras las rejas en el centro penitenciario y de torturas conocido como “Villa Marista”.

Esta madrugada, la periodista Camila Acosta denunció que “ETECSA y Seguridad del Estado cortaron el internet a Ángel Santiesteban-Prats”, escritor cubano y exprisionero de conciencia.

El cerco policial para impedir que la sociedad civil cubana asista con sus reclamos al desfile, se extiende a los familiares de los presos del 11J e incluye también cortes de internet.

Elizabeth León, madre de los presos políticos de La Güinera Frandy González, Santiago Vázquez y José Antonio Gómez, mostró fotos en su perfil de Facebook donde se ven carros patrulleros y agentes en los bajos de su casa. “Esto es lo que pasa cuando pides libertad para tus hijos”, aseguró la madre.

Captura de Facebook / Elizabeth Leon

Cercados también en la misma localidad del municipio habanero de Arrollo Naranjo, y sin conexión a internet, se encuentran Wilber Aguilar Bravo y su esposa solo por ser padres sentenciado por el 11J Walnier Luis Aguilar Rivera y por exigir su liberación.

El cerco fue iniciado el 29 de abril, de acuerdo a Magdalena Padrón, familiar de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, otro condenado por el 11J. “La Güinera completa llena de policías, con perros por todos lados. Algo están tramando con los familiares de los presos [del] 11j”.

La madre de Brusnelvis, Migdalia Padrón, asistió a una citación de la Seguridad del estado el 27 de abril donde le advirtieron de sus limitaciones de expresión y de movimiento con vista al Primero de mayo.

En las últimas horas, el hostigamiento a miembros de la sociedad civil cubana ha pasado de amenaza velada a la franca violación de la legislación cubana y los casos de Carlos Ernesto Díaz González (alias Ktivo Disidente), detenido por protestar pacíficamente en el Boulevard de San Rafael, y Yasmany González Valdés, en desaparición forzosa, son prueba de ello.

Este último, pudiera enfrentar cargos por sedición, de acuerdo a las declaraciones grabadas de un agente de la seguridad del Estado.

El viernes último, Eliosbel Quevedo Valladares, exprisionero político y Coordinador Municipal del FANTU, resultó arrestado en horas de la tarde y liberado al final de la noche. Durante su detención, “fue golpeado por la miembros de Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado, cuando el opositor se encontraba en la terminal de ómnibus de la ciudad de Cienfuegos”, denunció la organización independiente Cuba Democrática.

Otros periodistas y activistas bajo asedio son Yoe Suárez, Jorge Enrique Rodríguez, Ismario Rodríguez, Geisy Guia Delis, Yadiris Luis y Lisbeth Moya. Miriam Celaya y Anay Remón fueron advertidas de no unirse a la marcha de este domingo. Además, la periodista María Matienzo y su pareja, la activista Kirenia Yalit Núñez, están sitiadas.

Al hostigamiento anterior se suman las amenazas a la sociedad civil cubana para impedir que porten prendas con las siglas DPEPDPE, que significa DE PINGA EL PAÍS DE PINGA ESTE.

"Al gusano que vea con un pullovito de estos le prometo que va a terminar el desfile medio desnudo", posteó Jorge López, uno de los voceros del oficialismo cubano quien, según denuncias de internautas, se escuda detrás de un perfil falso en Facebook.