Tras su ruptura, Génesis Aleska pone en venta el Lamborghini rosa que le regaló Nicky Jam

Génesis Aleska y Nicky Jam pusieron fin a su romance, y con la decisión de continuar cada sus vida por separado también llegó el momento de deshacerse de las fotos que tenían juntos de sus redes sociales y parece que también de los regalos que se hicieron durante el tiempo que estuvieron juntos...

Además de borrar todas las fotos que tenía con el reguetonero, parece que la modelo venezolana no quiere ver más el Lamborghini rosa que le regaló su ex por Navidad. Un auto lujoso con el que ha vuelto a posar en redes sociales, pero esta vez no para presumir de él sino para ¡ponerlo en venta!

"SE VENDE LAMBO.. Interesados por DM", comentó entre risas la ex de Nicky Jam, que hasta hace unas semanas se mostraba muy enamorada del intérprete de "Ojos Rojos".

Los seguidores han reaccionaron a la ocurrencia de la modelo y son cientos los usuarios lo que aplaudieron sus sentido del humor en el tablón de comentarios de este post, que colgó unos días después de que el Cangri confirmase el fin de su relación en una entrevista en el canal de MoluscoTv.

Fue en Navidad del año pasado cuando la joven mostró por primera vez este impresionante obsequio que le hizo Nicky Jam. "Gracias bebe por hacerme sentir como una Barbie. Nicky Jam te amo mucho", comentó entonces Génesis Aleska en un post que todavía está disponible en su perfil de Instagram.

Hasta el momento Nicky Jam no se ha pronunciado ni ha hecho referencia alguna a este gesto de su ex... ¿Qué pensará?

