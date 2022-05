Se filtra documento de Corte Suprema de EE.UU. que apoya revocación del derecho al aborto

Luego de casi medio siglo del establecimiento del derecho al aborto en Estados Unidos, a partir del histórico fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade, esta conquista podría ser revertida y volver a colocar las vidas de las personas embarazadas (mujeres y hombres trans) en riesgo.

POLITICO reveló este lunes que tuvo acceso a un primer borrador de opinión mayoritaria, escrito por el juez Samuel Alito, en el que consta que la Corte Suprema votó a favor de anular el derecho al aborto, al alegar que no forma parte de los derechos reconocidos en la Constitución. El documento, de 98 páginas, puede ser consultado en la página del medio estadounidense.

"El proyecto de opinión es un repudio rotundo e inquebrantable de la decisión de 1973 que garantizó las protecciones constitucionales federales del derecho al aborto y una decisión posterior de 1992, Planned Parenthood v. Casey, que en gran medida mantuvo el derecho", advirtió POLITICO.

Alito considera que "Roe y Casey deben ser anulados”, pues "es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.

“(El caso) Roe estaba terriblemente equivocado desde el principio. Su razonamiento fue excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre el tema del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división”, argumentó.

Una fuente cercana a las deliberaciones de la Corte informó los otros jueces designados por los republicanos que apoyan la revocación son Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, mientras que los designados por los demócratas, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, se encuentran trabajando en una o más disidencias.

Se desconoce todavía cuál es la posición del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y si se unirá a una opinión ya escrita o redactará la suya propia.

"En el pasado, las deliberaciones sobre casos controvertidos han sido fluidas -explica POLITICO. Los jueces pueden y, a veces, cambian sus votos a medida que circulan los borradores de opiniones y las decisiones importantes pueden estar sujetas a múltiples borradores y al intercambio de votos, a veces hasta solo unos días antes de que se dé a conocer una decisión. La decisión del tribunal no será definitiva hasta que se publique, probablemente en los próximos dos meses".

The New York Times precisó que, cuando se le preguntó a la Corte Suprema sobre la filtración, un portavoz dijo que no tenía comentarios.

"Si los jueces anuncian una decisión similar a la del primer borrador filtrado, sería un cambio sísmico en la ley y la política estadounidense, que se produciría solo unos meses antes de las elecciones legislativas de mitad de período que decidirán quién controla el poder en el Capitolio", advierte la nota del Times.

"El aborto ha dividido durante mucho tiempo a los dos partidos, y al país, aunque había retrocedido como un tema central en las elecciones presidenciales, aunque sigue siendo un tema estimulante para muchos. Una decisión judicial similar a la del borrador inicial podría incitar nuevas batallas políticas en el Congreso y en los estados de todo el país sobre si se debe limitar el procedimiento y cómo", agrega.

Adam Liptak, periodista de este diari, comentó en su cobertura especial sobre el hecho que la filtración, si representa la última palabra de la Corte sobre Roe, supone "un terremoto jurisprudencial", debido a que constituye "una violación sorprendente" de su confidencialidad "generalmente impenetrable".

Tan pronto salió la noticia, cientos de personas acudieron a los alrededores del edificio de la Corte Suprema, en Washington, para protestar en contra de la posible revocación del derecho al aborto, con carteles que defienden principalmente el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Hoy las movilizaciones deberán continuar a lo largo de toda la nación.

"Estamos horrorizadas, entristecidas y furiosas. Si tú también lo estás, ahora es el momento de presentarte y mostrarles que nuestro movimiento no retrocederá en la protección de nuestros derechos reproductivos. Mañana, a las 5 p. m., hora local, nos movilizaremos en todo Estados Unidos por el derecho al aborto", dijo en Twitter la organización Women's March.

En la mañana de este miércoles, el presidente Joe Biden difundió un comunicado al respecto en redes sociales, en el que dudó acerca de la autenticidad del borrador y resaltó el compromiso de su administración con el derecho al aborto.

"Creo que el derecho de la mujer a elegir es fundamental, Roe ha sido la ley del país durante casi cincuenta años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no se anule", dijo.

Además, el líder demócrata instó a que, en caso de que se anule Roe, los funcionarios electos en todos los niveles de gobierno deberán proteger el derecho de la mujer a elegir. "Y recaerá en los votantes elegir a los funcionarios a favor del derecho a decidir este noviembre", añadió.

"A nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y una mayoría a favor del derecho a decidir en la Cámara para adoptar legislación que codifique Roe, que trabajaré para aprobar y convertir en ley", afirmó Biden.