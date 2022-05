Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en libertad de prensa, una situación que se agudizó en el último año analizado por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF), según la clasificación que elabora esta ONG.

La baremación elaborada por la organización con sede en Paris, Francia -y que trabaja en la promoción y la defensa de la libertad de informar y de ser informado en todo el mundo-, desplazó a Cuba al puesto 173 de 180 en la Clasificación 2022.

Captura de pantalla / rsf.org

“Año tras año, Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa”, afirmó la ONG en el resumen ejecutivo elaborado para la ficha de Cuba, indicando que en 2022 permanecen dos periodistas presos en el país por ejercer su profesión.

Uno de ellos sería el preso político Lázaro Yuri Valle Roca, y el otro, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, quien recibió una condena de 15 años de privación de libertad por su participación en las históricas protestas del 11J en Cuba.

"Solo espero el día del juicio para tomar la decisión que me ha obligado a tomar la dictadura, plantándome hasta la muerte por inanición. No pienso perder un día más en prisión por la soberbia de esta dictadura que no tiene otra cosa que miedo", declaró Valle Roca a comienzos de abril en una carta en la que presentó su alegato de defensa, denunció los abusos de la policía política y reafirmó su huelga de hambre, tras conocer que la Fiscalía le pedía seis años de privación de libertad por cometer presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga.

En el caso de Bello Domínguez, el abogado defensor, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, denunció en abril que no tuvo acceso a su expediente judicial ni pudo presentar recursos legales para su excarcelación hasta el momento del juicio. El letrado tampoco tuvo la posibilidad de visitar a su defendido en la cárcel para preparar con él la estrategia legal.

En el estudio realizado en 2021, RSF consideró que Cuba ocupaba el lugar 171, con lo cual se confirma el empeoramiento de los indicadores de libertad de expresión y prensa tras la persecución, destierro y encarcelamiento de activistas e informadores profesionales por parte del régimen cubano, especialmente después del 11J y el 15N.

“Las protestas del Movimiento de San Isidro, en noviembre de 2020, y las posteriores manifestaciones multitudinarias del 11 de julio de 2021, dieron lugar a una ola de implacable represión, similar a la de la Primavera Negra de 2003”, explicó la organización como parte del contexto sociocultural analizado.

En este marco, señaló RSF, el “protegido de Raúl Castro”, Miguel Díaz-Canel, perpetúa el linaje de la familia castrista y mantiene un control casi total de la información.

“Las televisiones, radios y periódicos están estrechamente vigilados por el Estado, y la prensa privada sigue estando prohibida por la Constitución. El diario Granma es el de mayor difusión y está controlado por el Estado, como el resto de los medios. Los periodistas independientes están vigilados por agentes que intentan limitar su libertad de movimiento, realizan detenciones y borran las informaciones que poseen”, describió la ONG.

En medio del panorama que deja el control totalitario de la información que ejerce el régimen cubano, RSF denunció “los arrestos, detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, persecución y hostigamiento, registros ilegales de domicilios y la confiscación y destrucción de material”, que padecen los periodistas independientes en Cuba.

“Las autoridades también controlan la cobertura mediática de los medios extranjeros, concediendo acreditaciones de forma selectiva y expulsando a aquellos considerados como ‘demasiado negativos’ hacia el régimen”, indicó la organización, aludiendo a la retirada de credenciales sufrida por la agencia española EFE por su cobertura del 15N en la Isla.

Blogueros y algunos ciudadanos periodistas sufren “el ensañamiento de las autoridades, son frecuentemente encarcelados o se ven forzados al exilio”, explicó RSF resaltando que las “nuevas regulaciones hicieron aún más utópico el principio de un Internet abierto, libre e inclusivo, violando íntegramente el derecho a la libertad de expresión, de información y de asociación en el entorno digital”.

Valle Roca permanece en prisión desde mediados de 2021 por filmar y publicar en redes sociales un video donde se ve a unos activistas lanzando octavillas antigubernamentales en La Habana. Su esposa ha denunciado en varias ocasiones la despreocupación de las autoridades por el estado de salud del periodista independiente, cuya vida está en peligro.

A comienzos de febrero, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 1,129 violaciones a miembros de la prensa de la isla durante 2021, clasificándolo como el período de más agresiones a periodistas y comunicadores desde 2016.

Un informe publicado en el sitio oficial del ICLEP recogió las violaciones ocurridas durante el último año contra todos los que ejercen el periodismo dentro de Cuba, ya sean en medios oficialistas o en cualquier otra forma de manifestación de periodismo alternativo y sus colaboradores.

Dos meses más tarde, el director ejecutivo del ICLEP, Alberto Corzo, sufría una brutal agresión a manos de dos personas desconocidas que, según denunció, serían presuntos represores de la Seguridad del Estado.

"En Cuba los periodistas independientes, artistas e intelectuales han padecido uno de los periodos de represión más difícil en los últimos 25 años. Las detenciones, acusaciones y hostigamiento permanente son las herramientas preferidas de la dictadura para frenar la libertad de expresión, pero no lo ha logrado", afirmó en diciembre de 2021, Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.