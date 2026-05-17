Fuera de la Caja Cuba desmonta el cuento de la "democracia diferente": «Esto es una dictadura»

Una de las integrantes del colectivo 'Fuera de la Caja Cuba'

El colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba publicó un video que ya supera las 144,000 vistas en Facebook en el que desmontó punto por punto la narrativa oficial del régimen cubano de llamarse a sí mismo una "democracia diferente", y exigió que se usen las palabras correctas: «dictadura, régimen totalitario, Estado autoritario».

El video de un minuto y 30 segundos responde directamente a las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, quien el 10 de mayo calificó a Cuba de "democracia diferente" y «nación libre e independiente» ante el programa 'Good Morning America' de ABC News, y negó categóricamente la existencia de presos políticos en la Isla, afirmando que «no hay presos políticos en Cuba».

El reportero Whit Johnson señaló en cámara que Rodríguez Parrilla «nunca respondió» la pregunta de qué ocurriría si los cubanos pudieran votar libremente, mientras que organizaciones como Prisoners Defenders documentaron 1,260 presos políticos en abril de 2026, récord histórico, incluyendo 35 menores y 142 mujeres.

En el video, los jóvenes presentan tres argumentos concretos. Primero, la Constitución cubana de 2019 establece que el Partido Comunista es «la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado», lo que elimina cualquier sistema de contrapesos independiente.

Segundo, el PCC es el único partido legal, lo que el colectivo califica de «secuestro gubernamental legalizado».

Y tercero, el proceso electoral está filtrado por comisiones de candidatura vinculadas a organizaciones de masas, por lo que «el voto es solo un acto de ratificación del sistema, más que una elección de alternativas».

«Cuba no es una democracia diferente. Cuba ni siquiera es una república. Esto, como mucho, es una dinastía familiar representada por personas que hablan muy mal el inglés», afirmó una joven en el video.

Fuera de la Caja Cuba está integrado por Karel Daniel Hernández Bosques, Amanda Beatriz Andrés Navarro, Abel Alejandro Andrés Navarro y Mauro Reigos Pérez, cuatro jóvenes de entre 20 y 22 años del municipio del Cerro, en La Habana, surgidos en enero de 2026 y reconocibles por sus gorras rojas con el lema «Make Cuba Great Again».

Desde su aparición, el grupo ha sufrido una escalada sistemática de represión. En marzo, agentes del MININT amenazaron al padre de Amanda y Abel en su centro de trabajo. El padre, Amílcar Andrés Bravo, fue presionado hasta renunciar a su empleo y luego «regulado», es decir, impedido de viajar. El padre de los jóvenes denunció públicamente las represalias sufridas por toda la familia.

El 25 de abril, la madre de Karel Daniel fue citada con una hora de antelación ante la Policía Nacional Revolucionaria del Cerro, y al día siguiente su hijo denunció en video que les advirtieron que «irían presos» si seguían publicando.

Pese a la presión, el colectivo ha recibido respaldo internacional. El pasado jueves, el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió con integrantes de Fuera de la Caja y con la influencer Anna Bensi, quien permanece bajo reclusión domiciliaria junto a su madre desde el 26 de marzo.

En ese encuentro, Hammer transmitió saludos del secretario de Estado Marco Rubio, quien días antes había calificado al régimen cubano de «estado fallido» gobernado por comunistas.

El apoyo internacional al grupo no es nuevo. El presidente argentino Javier Milei compartió en febrero un video del colectivo con el comentario «FENÓMENO BARRIAL», al que los jóvenes respondieron: «Gracias, Javier Milei, por inspirar nuestros ideales centrales… ¡Viva la libertad!».

El video de Fuera de la Caja también evoca implícitamente el caso de El4tico, los creadores de contenido Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, detenidos en Holguín el 6 de febrero de 2026 y acusados de «propaganda contra el orden constitucional» con penas de hasta nueve años.

Medina llegó a los 72 días preso sin fecha de juicio y se negó a grabar el video de «arrepentimiento y retractación» que le exigió la Seguridad del Estado.

El colectivo cerró su video con una advertencia directa a los funcionarios del régimen: «La próxima vez, usen las palabras correctas. Dictadura, régimen totalitario, Estado autoritario, pero democracia diferente, por favor. Ese cuento se lo hacen a otro».