Descemer Bueno se centra en la música: "A partir de ahora nada que ver con política"

El músico cubano Descemer Bueno afirmó este jueves que a partir de ahora solo se centrará en su música y desestimará cualquier provocación vinculada con la política cubana.

"Gracias a mis seguidores que me lo pidieron dejé de hacer videos y me concentré en mi música, hoy tengo mi disco prácticamente terminado y podré entregárselo pronto a Sony Music después de tanto tiempo. También está por llegar esta placa del tema Asta por la canción "Me pasé" que escribí con Enrique Iglesias, Farruco y Silverio Pérez. Por eso sí valió la pena concentrarme", explicó en un video posteado en su página de Facebook.

"A partir de ahora nada que ver con la política", enfatizó el artista, antes de lanzar fuertes críticas a influencers y figuras de los medios de comunicación quienes "le ponían el dedo para que hablara de política y por detrás del telón vendían vuelos a Cuba".

"Promocionaban el parón, pero tenían una empresa para vender vuelos a Cuba, y te ponían videos y te ponían fotos, mientras nosotros presionados a hablar, cuando muchos de ustedes no son quienes dicen ser", subrayó.

Dijo que esa doble moral no le extrañaba "porque muchos de ustedes cuando les tocó vivir el momento en Cuba de la dictadura, que trabajaban para la radio y tenían un micrófono delante, ningún día tuvieron la valentía de denunciar los atropellos que el gobierno de Cuba seguía cometiendo contra las Damas de Blanco, hacia los presos políticos", comentó Descemer.

Asimismo, dijo que muchos artistas cubanos en Miami son "utilizados" y lamentó que ahora no pueda visitar "esa Cuba con la que ustedes lucraban".

"No podemos ver a nuestra madre, pues yo les llamé asesinos, verdugo del pueblo cubano a todo dictador que merecía ser llamado de esa manera", abundó.

Afirmó que actualmente llegan músicos de la isla que no son puestos en tela de juicio por su postura política y son respaldados por esos mismos influencers.

Descemer aprovechó su directa para felicitar a El Taiger, que está visitando a su familia en Cuba, y anunció un nuevo número con el cantante de música urbana que verá la luz muy pronto.

El músico ha estado muy presionado por la situación de su madre Mercedes, a quien no ve desde hace dos años y sigue en la isla, a pesar de sus gestiones con la oficina de intereses de EE.UU. en La Habana para llevarla a Estados Unidos.

Antes de que el músico se enemistara abiertamente con el régimen cubano, viajaba con frecuencia a La Habana, donde además de visitar a su familia realizaba conciertos y presentaciones en diferentes lugares de la capital.

Sin embargo, tras varios años en que fue acusado de indefinición ideológica, en julio de 2020 manifestó un radical cambio de postura y lanzó fuertes críticas al régimen.

En noviembre de 2020, arremetió contra funcionarios castristas que desalojaron una finca que había comprado en Alquízar en 2010.

En febrero de 2021 su participación en el proyecto "Patria y Vida", desterró por completo la posibilidad de una posible reconciliación con el régimen, que arreció los ataques contra su persona y llegó a llamarle "drogadicto" en medios nacionales.

Sin embargo, la nostalgia y la tristeza por estar alejado de su madre, que padece Alzheimer, ha sido constante en los dos últimos años.

Actualmente el músico está próximo a lanzar su disco El hijo de Mercedes, dedicado a su mamá y en el que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes músicos, según expresó en su Facebook.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.