Descemer Bueno se arrepiente de haber hablado de política

El músico cubano Descemer Bueno se mostró muy nostálgico de su madre en una publicación en Facebook en la que lamentó haberle fallado el día en que, desoyendo su consejo, decidió hablar de política, algo que aprovechó para definir como “una mierda en la que nunca te debes meter".

"No sabes las ganas que tengo de verte, de abrazarte y darte un beso, pero te fallé el día que rompí el silencio", escribió el cantante en la citada red social este miércoles junto a una foto de su anciana mamá en silla de ruedas.

“En realidad me engañaron, era una trampa, jamás debí escuchar el ladrido de los perros ni a los envidiosos. Tenías razón en todo, la política es una mierda en la que nunca te debes meter”, concluyó el intérprete de “Patria y Vida”, que no ofreció mayores detalles sobre sus afirmaciones.

De inmediato, decenas de seguidores reaccionaron a su publicación, aunque de forma muy desigual; unos le dedicaron palabras de apoyo mientras que otros lo instaron a no arrepentirse ahora de su compromiso con la libertad de Cuba, aunque el precio sea no visitar la isla.

Hace más de dos años Descemer no puede visitar a su madre Mercedes, quien padece Alzheimer.

Antes de que el músico se enemistara abiertamente con el régimen cubano, viajaba frecuentemente a la isla, donde además de visitar a su familia realizaba conciertos y presentaciones en diferentes lugares de la capital.

Sin embargo, tras varios años en que fue acusado de indefinición ideológica, en julio de 2020 Descemer manifestó un radical cambio de postura y llamó al gobierno cubano "delincuentes y racistas".

"A mí quítenme de las radio, de la televisión, yo sí sigo diciendo abajo el bloqueo, pero abajo el gobierno de Cuba, abajo todos los racistas del gobierno de Cuba, abajo con ellos, ustedes son los que más han robado toda la vida, una partida de delincuentes todos, racistas de mierda", dijo Descemer Bueno durante una transmisión en directo a través de sus redes sociales.

Desde ese momento, el músico mantuvo un fuerte y sistemático enfrentamiento al régimen, lo que tuvo consecuencias para él en el plano personal.

En noviembre de 2020, arremetió contra funcionarios castristas que desalojaron una finca que había comprado en Alquízar en 2010.

En febrero de 2021 su participación en "Patria y Vida", devenido en himno anticastrista por excelencia, acabó por borrar cualquier vestigio de posible reconciliación con el régimen, que arreció los ataques contra su persona.

En marzo del pasado año recordó con nostalgia uno de sus conciertos masivos en la escalinata de la Universidad de La Habana, pero se mantuvo firme al afirmar que volvería a cantarle a su público de la isla cuando la libertad ya no sea un sueño.

Sin embargo, la nostalgia y la tristeza por estar alejado de su madre ha sido constante en los dos últimos años. "Por encima de todas las cosas yo soy #ElHijoDeMercedes y no hay nada en el mundo que me enorgullezca más", escribió en mayo junto a una hermosa foto con su madre para celebrar el Día de las Madres de 2021.

Ese mismo mes el popular cantautor cubano pidió ayuda a "organizaciones internacionales" para sacar a su familia de Cuba.

“Yo no necesito ayuda financiera pero le pido a todas las organizaciones internacionales ayuda para que me permitan sacar a toda mi familia de una Cuba que no nos permite entrar, que no nos permite ayudar a nuestra familia”, escribió el músico. “Cuba es de todos los cubanos", sentenció.

En una entrevista con CiberCuba el pasado año, Descemer Bueno se refirió a lo que significó para él romper con la posibilidad de retornar a la isla y la implicación emocional de esa decisión, aunque en ese momento no dio señales de arrepentimiento.

"Uno se decide a dar pasos a veces en la vida. Ella se perdió, aunque físicamente está ahí y recibe el cariño de las personas que la cuidan, de la otra parte de mi familia que está en Cuba. Pero desgraciadamente, si me preguntas si yo, hoy en día me arrepentiría de haber hecho esto sólo por seguir participando de esta relación familiar tan bonita que hemos tenido en todos estos años, yo creo que ya hoy en día no lo haría, para nada. De nada me arrepentiría. Estoy resuelto a saber que nunca más volveré si sigue allí esa dictadura", dijo entonces.

