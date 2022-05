Embarazada cubana reacciona indignada a falta de carne de res para su dieta

La embarazada cubana Jennifer Roque reaccionó indignada ante la falta de carne de res para su dieta médica, por una supuesta falta de este producto que llevó al gobierno a sustituirlo por una pequeña pieza de pollo que debe bastarle para todo el mes.

“Esta es la dieta de una embarazada en el mes, cuando supuestamente la dieta trae carne de res, simplemente se excusan con que en este mes no entró carne y lo sustituyen por una pieza de pollo para el mes. Es indignante todo lo que una embarazada tiene que pasar en este país”, afirmó la futura mamá en su cuenta de Facebook.

Captura de pantalla/ Facebook Jennifer Roque

Declaró además que resulta muy difícil desarrollar una gestación en la isla con las mínimas condiciones pues además de la falta de comida, es insostenible la escasez de medicamentos y de insumos en los hospitales, donde apenas pueden realizar las pruebas que requiere una embarazada.

“Muchas de nosotras estamos enfermas y con anemia (...), sin contar las innumerables colas para poder comprar un paquete de culeros, que son artículos de primera necesidad y luego, a precios exóticos, se ve a los revendedores con estos mismos artículos en la calle. Todavía hay algunos que se empeñan en creer en la utopía de que un día va a cambiar un país que va de mal a peor”, añadió Roque en su publicación.

La joven se cuestionó la pasividad de algunas personas y la complicidad de otras con el gobierno de la isla, causante de la mayor parte de los problemas del pueblo.

“Hasta cuándo vamos a seguir de carneros, hasta cuándo van a seguir mintiéndole al mundo de que Cuba es un país digno, ustedes los dirigentes no saben lo que es dignidad, esa es una palabra que su diccionario no conoce. Ya es demasiado el descaro y la falta de respeto que tienen con el pueblo. En lo que a mí respecta 'LA POBLACIÓN SE QUEDARA ENVEJECIDA'”, dijo al final de su post, en el que compartió una foto de la exigua posta de pollo que recibió este mes.

Varias decenas de internautas reaccionaron a la publicación, indignados también por el trato que reciben las embarazadas en la isla, que además se extiende a los ancianos, a los niños y a las personas con determinados padecimientos que requieren formas específicas de alimentación.

“A mi esposo, que tiene una úlcera gástrica, no le garantizan la leche ni tampoco encuentra en las farmacias los medicamentos que necesita para compensar su salud. En este país la atención al ser humano ha quedado solo para los reportes falsos del noticiero”, destacó una usuaria de la red social.

“¡Gracias por prepararme para lo que me toca dentro de unos meses! Yo estoy embarazada y aún no recibo mi primera dieta. Me he quedado sin palabras pues cada vez que intento guardar las esperanzas en este país, las pierdo” agregó otra joven.

“Otra prueba más de que al infame gobierno cubano no le interesa el bienestar, la salud, o la comida de su pueblo”, “Tienes toda la razón, después quieren que las mujeres cubanas se sometan a parir en medio de tanta miseria”, “Mi bebé tiene siete meses y todavía no me han dado la canastilla, menos mal que resolví comprando por fuera a los particulares, si no mi bebé estuviera sin nada que ponerse”, comentaron otros foristas.

La escasez de productos básicos en Cuba provocó que en enero de este año el gobierno admitiera que no tenía las reservas de leche en polvo suficientes para cubrir las dietas médicas en todo el país, por lo que recurriría a “soluciones no tradicionales” para abastecer “algunos territorios” con este alimento esencial.

Las informaciones sobre la falta de este alimento esencial comenzaron a circular desde diciembre de 2021, cuando las autoridades del régimen reconocieron que, de todos los productos de la canasta básica, la leche en polvo es el que tiene más dificultad para cumplir con las entregas, debido a la interrupción en los ciclos de aprovisionamiento a la red de bodegas, por la demora en el arribo al país del alimento importado.

A inicios del año anterior, vecinos de la ciudad de Camagüey cuestionaron el elevado precio de los alimentos que forman parte de la dieta médica. "En lugar de la carne de res establecida (con un precio de $1.40, subsidiado por el Estado) la cuota se suplió por pollo, pero a un costo desmedido de $75.90. En cambio, en bodegas como La Vega, en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte y en otra unidad del reparto La Esperanza, por citar solo dos ejemplos, cobraron lo mínimo", explicó el periódico local Adelante.