Camila Cabello rechaza ley “No digas gay” de Florida con concierto benéfico

Camila Cabello Foto © Twitter/ Camila Cabello

La cantante cubana Camila Cabello rechazó la ley “No digas gay” que impulsa el gobierno de Florida con un concierto benéfico este domingo, con el que espera recaudar cerca de medio millón de dólares.

La presentación de la artista será en la ciudad de Los Ángeles y servirá de plataforma para lanzar la fundación benéfica que ha creado Camila, llamada Protect All Kids (Protege a todos los niños), la cual propone alianzas entre padres, profesores, estudiantes y organizaciones de derechos de la comunidad LGTBIQ+, de acuerdo con una nota de la revista Variety.

"Como alguien que creció y aún vive en Florida, me horroriza que mi estado natal esté poniendo en riesgo la salud y la vida de los jóvenes floridanos al aprobar esta ley e invitar a la discriminación a nuestras escuelas", dijo la intérprete de “Havana”.

De forma particular, la también actriz se une a las fundaciones Lambda Legal y Equality Florida en su lucha por detener la criticada ley que prohíbe a los maestros hablar sobre sexualidad e identidad de género en las aulas y permite a los padres y tutores legales demandar en la corte a los distritos escolares que no cumplan con la regulación.

Protect All Kids cuenta ya con el apoyo de reconocidas marcas estadounidenses, como es el caso de la cadena de cafeterías Starbuck, la plataforma de streaming Amazon Music y la firma de modas Levi Strauss & Co, entre otras.

Por su parte, Lambda Legal, ya ha establecido líneas telefónicas especiales para estudiantes, profesores y padres que hayan sido perjudicados por la ley, en las que expertos les proporcionarán ayuda y recursos fundamentales.

Según la iniciativa, cualquier persona que haya sufrido discriminación como consecuencia de la controvertida ley estatal pueden acudir a estas vías de comunicación, a través de las cuales serán atendidos por abogados, que están disponibles en horario de oficina y por buzón de voz en las noches y fines de semana, por lo que todas las llamadas son seguras y confidenciales.

Lambda Legal anunció que en el concierto de Camila se presentarán además la artista Valentina, conocida por su participación en el reality show RuPaul's Drag Race, y la cantante transgénero Shea Diamond. “Estamos dispuestos a cantar, bailar y luchar por los jóvenes LGBTQ+”, afirmó la organización en su cuenta de Twitter.

La cantante de “Consequences” recibió en abril de este año el Premio Orgullo de la Hispanic Federation (HF) durante una gala que recaudó un récord de 3 millones de dólares para programas de ayuda a la comunidad latina en Estados Unidos y Puerto Rico.

También fue galardonada en el evento Power of Women de Variety en Nueva York por su trabajo con el Movement Voter Fund para lanzar el Healing Justice Project, dedicado a proporcionar recursos de bienestar y salud mental a jóvenes. En la gala de este evento, la artista cubana criticó la posible eliminación del derecho legal al aborto en Estados Unidos.

A finales de marzo de 2022 el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó la ley conocida como "No digas gay", a pesar del rechazo del propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que su administración protegerá a todas las víctimas de la regulación. “Quiero que todos los miembros de la comunidad LGBTQI+, especialmente los niños que se verán afectados por este odioso proyecto de ley, sepan que son amados y aceptados tal como son”, afirmó.

Por su parte, De Santis mantuvo firme su decisión y advirtió que "no me importa qué digan los medios de comunicación, no me importa qué diga Hollywood, no me importa qué digan las grandes corporaciones. Aquí me posiciono, no voy a retroceder”.

El político, de filiación republicana, también aprobó en abril un proyecto legislativo que elimina el autogobierno de la megacorporación Disney, establecido desde hace más de medio siglo. La Cámara de Representantes del estado decidió disolver el gobierno privado del gigante parque de atracciones Walt Disney World.