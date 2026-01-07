María Corina Machado quiere compartir Nobel de la Paz con Trump: ¿Qué ha contestado el comité del Premio?

Vídeos relacionados:

Días después de que EE.UU. ordenara la captura de Nicolás Maduro en una operación militar que dejó decenas de muertos, la opositora María Corina Machado reapareció en una entrevista con Fox News para agradecer la intervención del mandatario estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, María Corina ha sorprendido incluso a los círculos diplomáticos al proponer "compartir" con Trump el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado en 2025.

“Como este es el premio del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él”, declaró la dirigente opositora venezolana, refiriéndose a Trump como el protagonista de lo que llamó “un gran paso hacia la transición democrática”.

Machado también reiteró que había querido dedicarle el premio a Trump desde el principio.

“En cuanto recibimos el premio, quise dedicárselo al presidente Trump. Si en octubre ya pensaba que se lo merecía, imagínate ahora”, expresó con énfasis.

El trasfondo: La captura de Maduro y el enfriamiento con Trump

La entrevista de Machado no se produjo en un vacío político.

Desde que el gobierno estadounidense ejecutó una operación militar en territorio venezolano el 3 de enero -que culminó con la captura de Nicolás Maduro y provocó numerosas bajas- el tablero político en Caracas ha dado un giro abrupto.

Sin embargo, contra todo pronóstico, Trump rechazó que Machado liderara la transición, afirmando que ella "no tiene el apoyo ni el respeto necesario dentro del país".

Según The Washington Post, Trump habría retirado su respaldo a la opositora tras enterarse de que aceptó el Nobel de la Paz, un galardón que él mismo codicia desde hace años.

“Trump considera un pecado imperdonable que Machado no rechazase el premio”, señalaron fuentes cercanas a la Casa Blanca al citado medio.

Esta decisión habría inclinado la balanza hacia una alternativa chavista para la transición, liderada por la vicepresidenta y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Pese a la tensión, Machado ha evitado el enfrentamiento directo con Trump.

Muy al contrario, ha multiplicado sus gestos de admiración hacia el mandatario estadounidense.

Durante la entrevista con Fox News, Machado no solo elogió la operación militar —“Lo que ha hecho es histórico” dijo—, sino que intentó ofrecerle simbólicamente el galardón más prestigioso del mundo.

El rechazo del Instituto Nobel: “La decisión es para siempre”

La respuesta del Comité Nobel no se hizo esperar.

Este martes, el portavoz del Instituto Nobel noruego, Erik Aasheim, zanjó la polémica.

“Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre”, declaró a la agencia EFE.

Si bien el representante aclaró que los galardonados pueden disponer libremente del dinero del premio -lo que podría interpretarse como una cesión económica simbólica a Trump- dejó claro que el Nobel de la Paz 2025 sigue perteneciendo exclusivamente a María Corina Machado.

En otras palabras, no importa cuán fervorosa sea la intención de compartirlo o a quién se lo dedique: el Nobel no es transferible.

¿Una estrategia para recuperar el favor perdido?

Desde que aceptó el premio, Machado ha intentado reparar su relación con Trump.

Según su propio testimonio en Fox News, la última vez que hablaron fue el 10 de octubre, día en que se anunció el Nobel.

Desde entonces, no ha recibido ninguna comunicación del presidente estadounidense.

En su intervención más reciente, la opositora no ha escatimado elogios hacia la intervención militar estadounidense, refiriéndose al 3 de enero como una fecha histórica.

“El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia venció a la tiranía”, dijo.

Además, prometió que Venezuela, bajo un nuevo orden, se convertiría en “el principal aliado de Estados Unidos” en la región.

Críticas, tensiones y consecuencias

Este ofrecimiento simbólico ha sido interpretado por analistas como un acto de sumisión política y diplomática hacia Trump, en un intento por recuperar el apoyo de Washington para liderar la transición en Venezuela.

Según The Wall Street Journal, un informe reciente de la CIA terminó de convencer al expresidente estadounidense de que Machado no era una opción viable para gobernar.

El contenido de dicho informe no ha sido revelado, pero todo apunta a que su aceptación del Nobel habría sido determinante.

Mientras tanto, Machado evita la confrontación. No ha respondido directamente a los señalamientos de Trump ni ha cuestionado la preferencia del republicano por una figura vinculada al chavismo como Delcy Rodríguez.

En cambio, parece decidida a ajustarse al nuevo tablero geopolítico, incluso si eso significa ceder protagonismo o humillarse públicamente.

¿Qué sigue para Machado?

En medio del colapso institucional y la redefinición del liderazgo en Venezuela, María Corina Machado ha perdido momentáneamente el impulso político que la llevó a ser reconocida por la comunidad internacional.

Aunque su Premio Nobel de la Paz sigue en pie, el gesto de intentar compartirlo con Trump ha sido leído por muchos como una maniobra desesperada para recuperar influencia.

El gesto fue simbólicamente fuerte, pero jurídicamente nulo. Y el Comité Nobel, como ha recordado de forma categórica, no contempla compartir galardones a posteriori ni reescribir su historia una vez escrita.