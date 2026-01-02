Indignación en redes por regalo de ETECSA en medio de la crisis de las telecomunicaciones

Vídeos relacionados:
Una publicación de ETECSA_Cuba Granma en Facebook desató indignación y críticas entre usuarios, luego de que la empresa estatal anunciara la entrega de un teléfono móvil como premio a una clienta, en un contexto marcado por altos precios, servicios limitados y profundas desigualdades en el acceso a las telecomunicaciones en Cuba.
Según el post oficial, el cliente 2512 resultó ganador de un premio de ETECSA. A juzgar por las imágenes compartidas, se trató de un teléfono Samsung Galaxy A22. La publicación incluyó un mensaje de felicitación “desde el colectivo de Granma”.
La ganadora, identificada en los comentarios como Lucrecia Milan Valera, respondió a las críticas negando tener vínculos familiares o amistades dentro de la empresa y asegurando que desconocía que recibiría el regalo.
“No tengo amistades ni familia ahí… no sabía que ese regalo me llegaría a mí, lo recibí con mucha alegría”, escribió, en un mensaje en el que también defendió que la recarga asociada al premio coincidió con la fecha 25/12.
Críticas por desigualdad y prioridades
Pese a la explicación de la ganadora, numerosos usuarios cuestionaron el sentido del concurso y la desconexión de ETECSA con la realidad de la mayoría de sus clientes.
Uno de los comentarios calificó la iniciativa como “una falta de respeto” y señaló que evidencia la desigualdad social existente en el país.
Otros usuarios criticaron que, en lugar de “inflar” a quienes ya tienen acceso a recargas externas, la empresa debería mejorar la calidad del servicio, ampliar el acceso a datos móviles y resolver problemas básicos como la falta de líneas para reposición, en un país donde miles de personas pierden sus teléfonos por robos o deterioro sin posibilidad de recuperación.
Un premio que deja mal sabor
La polémica refleja el creciente malestar ciudadano ante políticas comerciales que, según los usuarios, favorecen a quienes reciben divisas del exterior, mientras la mayoría de la población enfrenta salarios insuficientes, conectividad limitada y precios inalcanzables.
En redes sociales, muchos coincidieron en que el “regalo” de ETECSA llega en el peor momento, cuando la empresa es vista más como un negocio dependiente de la recarga internacional que como un servicio público al alcance de todos los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre ETECSA y la crisis de telecomunicaciones en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué ha generado indignación el regalo de ETECSA?
La indignación surge porque ETECSA anunció el regalo de un teléfono móvil en un contexto de crisis en las telecomunicaciones, caracterizado por altos precios, servicios deficientes y desigualdad en el acceso. Muchos consideran que en lugar de regalar dispositivos, la empresa debería mejorar la calidad del servicio y expandir el acceso a las telecomunicaciones en el país.
¿Cómo afecta el aumento de tarifas de ETECSA a los cubanos?
El incremento de tarifas por parte de ETECSA ha generado descontento porque los precios de los servicios son inalcanzables para gran parte de la población, que ya enfrenta salarios insuficientes y frecuentes apagones. Además, el enfoque en recargas internacionales ha sido interpretado como una estrategia para atraer divisas, ignorando las necesidades de los usuarios locales.
¿Qué críticas enfrenta ETECSA por su manejo de las telecomunicaciones?
ETECSA es criticada por su falta de transparencia, altos precios y servicio deficiente. La empresa ha sido acusada de mantener un monopolio sin competencia, lo que resulta en una infraestructura obsoleta y una política que favorece la dolarización del servicio, haciendo que solo aquellos con acceso a divisas puedan mantenerse conectados.
¿Qué es el "ducto atmosférico" y cómo lo relaciona ETECSA con problemas de conexión?
ETECSA ha atribuido problemas de conexión a un fenómeno meteorológico llamado "ducto atmosférico". Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo y burlas por parte de los usuarios, quienes consideran que se trata de una excusa más para justificar el mal servicio, cuando en realidad los problemas radican en la falta de mantenimiento y obsolescencia tecnológica.
