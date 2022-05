Lis Cuesta responde a AMLO: "Necesitan deteriorar su imagen porque saben que la nobleza de su alma seduce"

La funcionaria del ministerio de Cultura, Lis Cuesta Peraza, volvió a demostrar sus "dotes comunicativas" en redes sociales al celebrar la “nobleza del alma” del dictador de su corazón, el gobernante Miguel Díaz-Canel, ese “buen servidor público” que agasajó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mientras Cuba está de luto por las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga.

“Sinceramente es imposible conocerlo y no quererlo. Díaz-Canel es así, tal cual Ud. lo ha dicho. Los odiadores necesitan deteriorar su imagen porque saben que la nobleza de su alma seduce. Gracias, otra vez. #fuerzaCuba #TeMolestaMiAmor”, tuiteó Lis Cuesta este lunes, compartiendo un fragmento de la conferencia de prensa del mandatario mexicano a su oscuro regreso de La Habana, en la que alabó al gobernante designado por el dictador Raúl Castro.

Tardando un minuto para pronunciar 54 palabras, López Obrador correspondió la Orden José Martí que le impusieron en el Palacio de la Revolución, el banquete que le ofreció la cúpula del poder de un país hambreado y el compadreo sostenido con el segundo de los Castro, llamando a Díaz-Canel “una muy buena persona”. Si la velocidad media del habla permite modular entre 125 y 190 palabras por minuto, López Obrador no habló, sino que se arrastró en su silabeo.

“Quiero también expresar abiertamente… mi gran satisfacción… por constatar… que Tuba [sic], que Cuba tiene… un… extraordinario presidente… Miguel… Díaz-Canel… un hombre honesto, trabajador, humano… una muy buena persona… un buen servidor público y un buen ser humano… y eso… me dio mucho gusto… porque, repito, se trata… de un pueblo… de un país hermano”, expresó López Obrador, como quien no tiene qué decir e improvisa malamente.

Sin embargo, ilustrando el nivel de protocolo y estrategia comunicacional del régimen que encabeza su marido, la compañera Lis Cuesta corrió presta a publicar la buena nueva: el dictador de mi corazón es un ángel, tiene excelentes aptitudes para gobernar, trabaja mucho, "más de la cuenta", según el que lo puso en el puesto, y “los odiadores necesitan deteriorar su imagen porque saben que la nobleza de su alma seduce”.

“Díaz-Canel es así, tal cual Ud. lo ha dicho”, afirmó Lis Cuesta batiendo palmas y dando saltitos de alegría porque alguien más que ella ha visto el encanto, la firmeza y la bondad del dictador de su corazón. Comportándose como una alumna embelesada del profesor mexicano y no como una Primera Dama -porque no lo es, ella es una princesa de incógnito en un mundo de arcoíris y unicornios-, Cuesta le trajo café en un termito a AMLO, al que es “imposible conocerlo y no quererlo”.

A cuatro kilómetros y medio del Palacio, donde este domingo Díaz-Canel, López Obrador y sus abnegadas esposas departieron con exquisitos manjares acompañados de buenos caldos, los escombros del Hotel Saratoga todavía cubrían los cuerpos de cubanos muertos tras una explosión sobre la que no habrá otra investigación y explicación que la oficial, aquella que urda el régimen para que nadie reclame incómodas responsabilidades, indemnizaciones, u otras ocurrencias, dejándose llevar por el discurso de “los odiadores”.

“¿Quién con ‘nobleza de alma’ escucha música, se divierte, cena y festeja mientras unos bomberos arriesgan sus vidas para rescatar seres humanos de los escombros de una explosión?”, le preguntó a Cuesta un usuario cubano de redes sociales, indignado por la falta de empatía de Díaz-Canel y compañía.

“Hay que ser muy HP para saber que a unas cuadras de distancia hay cubanos muertos por su culpa, que aún no aparecen de entre los escombros, y estar divirtiéndose como si nada. No hay que conocerlo, solo con saber esto sabemos que es un ASESINO DESPIADADO”, opinó otra en los comentarios, incidiendo como muchos otros en el comportamiento de los dirigentes del régimen en un momento en que muchos cubanos reclaman que se decrete un duelo oficial.

“Diazca tiene el alma tan noble, que llamó públicamente a una guerra civil y a unos cubanos a matar a otros. Sin contar la represión del 11J, las detenciones arbitrarias y las condenas aberrantes que están imponiendo a gente joven por ejercer un derecho”, le recordó otro a Cuesta Peraza.