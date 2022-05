Extraña partida de Cuba del presidente mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, partió extrañamente de La Habana; yendo en un BMW con matrícula del Ministerio del Interior, desde la salida de Protocolo 1, hasta la Terminal 5 del aeropuerto internacional "José Martí", controlada únicamente por militares, y distante unos tres kilómetros.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, no lo despidió al pie de la escalerilla del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo llevó a La Habana, como es habitual en las visitas oficiales, sino que lo hizo a la salida del salón de protocolo y le dijo adiós, con la mano, cuando el visitante abordó el vehículo que lo llevó hasta el reactor, según se aprecia en las imágenes transmitidas por la televisión estatal, pese a que la zona de aparcamiento y taxeo más próximas al área protocolaria estaba despejada y sin aviones.

¿Porqué el avión de López-Obrador estaba parqueado en la T-5, una posición alejada de Protocolo 1? ¿Porqué Díaz-Canel no lo acompañó hasta la escalerilla de la aeronave? ¿Porqué la televisión estatal cubana no mostró imágenes del presidente mexicano subiendo al reactor de la Fuerza Aérea de su país?

El BMW que lleva a López Obrador hasta su avión, lo hace en medio de una oscuridad notable, escoltado por un segundo vehículo, con las luces apagadas, y guiado por otro puntero que se desplaza con los intermitentes puestos, como es habitual en los desplazamientos por aeropuertos.

Una ex empleada del aeropuerto internacional "José Martí" sostuvo que "no es un procedimiento normal, nunca el avión de un presidente -en visita oficial- había salido de la Terminal 5; evidentemente ese avión lo desplazaron a esa posición porque no querían mostrar algo o a alguien".

El secretismo de la partida contrastó con la llegada a La Habana de López Obrador, este sábado, cuando su avión se detuvo frente a Protocolo 1, fue saludado por Bruno Rodríguez, pasó revista a las tropas y entró caminando al salón de autoridades.

La Terminal 5, dista unos tres kilómetros de Protocolo 1; yendo por dentro del aeropuerto, como hizo el vehículo que llevó a López Obrador; y el gobierno cubano la maneja de manera "muy discreta", sin permitir el libre acceso de público a sus instalaciones, donde los servicios de Aduana e Inmigración son ocasionales, recordó.

La quinta terminal del aeropuerto José Martí surgió en los años 80, del siglo pasado, para uso militar, operando los vuelos de "internacionalistas" cubanos enviados a Angola y Etiopía, luego fue sede de las operaciones de Aerocaribbean y la alianza con el fallecido Hugo Chávez, la amplió y modernizó para facilitar la llegada de venezolanos llevados para recibir tratamientos médicos, incluidos los operados de la vista, dentro de la llamada "Operación Milagro".

Una vez cesaron los vuelos de venezolanos, la terminal reasumió su condición militar y -durante un tiempo- acogió a los modernos aviones Falcon, regalo de Chávez, usados en vuelos ejecutivos por Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero Cruz, pero un hijo del primer ministro publicó en su perfil de Instagram unas fotos volando en uno de ellos; provocando el traslado de las aeronaves al aeropuerto ejecutivo de Playa Baracoa, más incómodo, pero totalmente opaco.

Además de la 5, el aeropuerto "José Martí" tiene otras terminales, la 1, dedicada a vuelos nacionales, la 2, especializada en visitas de cubanos emigrados a Estados Unidos y vuelos chárteres, la 3, que es la más internacional, operando -mayoritariamente- vuelos procedentes de América Latina y Europa y la 4, que es la de carga, operada por Aerovaradero.

El presidente de México realizó una visita de 27 horas a Cuba, donde firmó acuerdos de cooperación sanitaria, fue condecorado con la Orden Nacional José Martí, se entrevistó con el retirado general de ejército Raúl Castro, y abordó en privado con sus anfitriones las relaciones entre La Habana y Washington, tensionadas por la avalancha migratoria desde la isla, por aire-tierra y mar.