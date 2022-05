Una serie de reportajes en la televisión mexicana retrata la pobreza en Cuba

La cadena mexicana de televisión abierta ADN40 estrenó una serie de reportajes en cinco capítulos que documenta la situación actual de Cuba.

Titulada Ni patria ni vida, la serie estuvo a cargo de la periodista Carolina Rocha, quien viajó a la isla para conocer de primera mano la complicada vida cotidiana de su pueblo.

Los capítulos de Ni patria ni vida documentan las largas colas para conseguir alimentos y artículos de primera necesidad, explican el contexto de inflación que ha provocado el ordenamiento monetario del gobierno de Miguel Díaz-Canel, y relatan tanto la vida de los campesinos cubanos en medio de trabas y restricciones fiscales como el panorama de cuentapropistas y mercado negro en que se desenvuelve la vida urbana.

A lo largo de los reportajes, se enlazan los relatos de los protagonistas del día a día en la Cuba contemporánea con el discurso de especialistas que explican la historia de la revolución y describen el escenario actual de la economía cubana.

Según TV Azteca, productora de la serie, Ni patria ni vida muestra la cara de un país abatido por 60 años de dictadura, seis décadas de quitarle a los cubanos la libertad hasta de elegir en qué tienen que trabajar o qué comer.

Rocha explicó que la sensación que le dejaron las imágenes captadas en la isla es la de “un cascarón de país” y que constató que los cubanos para cumplir sus sueños “tienen que salir de su país”.

La serie de reportajes Ni patria ni vida, luego de auscultar la realidad de la Cuba de hoy, termina con una conclusión incontestable: “Las fachadas decrépitas, las frases huecas, las máscaras, las simulaciones de la revolución se caen, se derrumban a golpe de calle”.

El estreno de la serie coincidió con la visita oficial del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Cuba, los pasados 7 y 8 de mayo, cuando se reunió con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y con el general Raúl Castro.

López Obrador firmó acuerdos de cooperación con Cuba y le dio un espaldarazo diplomático al régimen de La Habana al amenazar, dos días después de regresar de la isla, con no asistir a la Cumbre de las Américas si el gobierno cubano termina siendo excluido del evento.

La visita de AMLO a Cuba ha sido duramente criticada por figuras de la política y la sociedad mexicana.

La senadora Alejandra Reynoso, adscrita al PAN, uno de los partidos de oposición, reprochó al mandatario mexicano su admiración por un régimen que vulnera todos los días los Derechos Humanos en Cuba.

“Su visita a la dictadura de Cuba y su reunión con Raúl Castro no me incomodan, presidente, solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México, un régimen que no respeta la libertad y vulnera todos los días los derechos humanos”, sostuvo.