Actor Erdwin Fernández celebra nueva vida en Miami: "Ojalá en mi Cuba todo fuera igual"

El actor cubano Erdwin Fernández celebra su nueva vida en Miami, Florida, y desea que en “Cuba todo fuera igual”.

“Hola AMIGOS. Lo que pienso y lo que dije lo mantengo. Solo que estoy en nuevos proyectos, en una NUEVA VIDA. Hoy un día maravilloso en la playa, en Miami Beach con mi familia. El Sol es igual, el Mar también. Pero todo distinto. Gente trabajadora, muy Trabajadora, y nadie pendiente de tu vida, la nueva. Ojalá y en mi Cuba bella, donde hay tanta gente maravillosa, todo fuera igual, o distinto”, comentó el actor este domingo en su perfil de Facebook

También dijo que sabe que no es fácil cambiar de vida, “pero la oportunidad existe para todos”

Captura Facebook/Erdwin Fernández Collado

Asimismo, deseó “toda la suerte del mundo” a sus cubanos, a quienes le recomendó, además, que “viajen, vivan, y decidan por sí mismos”.

Recordó también en su publicación que aunque Cuba es “bellísima”, no es lo único en el mundo.

“Nacimos en el planeta Tierra. El Mundo nos pertenece. No hagan su Vida, la única que tienen, por lo que alguien les dice cómo hacerla. VÍVANLA, ustedes”, argumentó el actor en la publicación de su red social.

En respuesta a un internauta, que le comentó que “Cuba es el mundo al revés, donde lo más absurdo puede ser lo más normal”, el actor cubano le aclaró que se refería a la isla “como Patria, como Tierra. Lo demás lo sabemos y lo dije en Cuba. Hablo de sentimientos. Hablo de mi gente: LOS CUBANOS. Y de usted también”.

Otros usuarios le desearon “que todos los días sean cada vez más espectaculares para ti, que te mereces cosas bonitas por ser tan buen ser humano”, además de desearle “un sin fin de éxitos en tu nueva vida”.

“Excelente mensaje, te deseo una excelente vida y muchos éxitos en lo profesional y personal, ojalá tengas muchas oportunidades, ya que talento y belleza sobra, saludos desde Cuba”, opinó una usuaria en su perfil.

Erdwin, tras su llegada a Miami en enero último junto a su esposa, recién agradeció la acogida que ha tenido en esa ciudad del sur de Florida.

En su red social dijo que allí ha podido ver a "gentes maravillosas trabajando muchísimo", luego de visitar el Teatro Trail con Dianelis Brito y Mijail Mulkay, actores que tuvieron la delicadeza de subirlo al escenario y hablar sobre él.

Erdwin contó, además, que ha tenido la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos de la actuación. "Carlos Otero, el primero en preocuparse por mí. Tony Cortés, Bernardito Menéndez, Armando Tomey, La Casa de Maca, Lucila Granados, Marpez Sandra, Chano Isidrón y muchísimos más", enumeró.

"A los que me saludan en las redes. A los que me ayudan, a los que me apoyan. A todos mis amigos en Cuba... Gracias", concluyó.

En otra publicación reciente en Facebook el actor respondió a algunos malintencionados que, a modo de burla, le dijeron que en Miami tendría que trabajar cargando cajas o en la construcción.

"¿A qué viene tanto prejuicio con trabajar? Mi familia me enseñó que el trabajo, cualquiera que sea, es maravilloso, e hicieron a mis padres y a mí quienes somos. No le tengo miedo a la vida. Cualquier trabajo que tenga que hacer aparte de actuar bienvenido sea. Es lo que me enseñaron", recalcó.

Erdwin en sus últimos años en Cuba, el actor se había mostrado abiertamente crítico con el gobierno. Por ello fue llamado a contar por el Ministerio de Cultura, donde le advirtieron que leían todas sus publicaciones en las redes sociales y estaban averiguando si le pagaban.

"El problema es que todo lo que tú digas está considerado ser un mercenario del imperio, incluso criticar una medida económica", dijo Fernández en el show del presentador Alexander Otaola, en sus primeras declaraciones tras llegar a Miami.