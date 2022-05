El MLC sube hasta los 125 pesos en el mercado informal cubano

La moneda libremente convertible (MLC) ya sobrepasa en la isla los 125 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, con lo que se confirmar otra vez la tendencia al alza de la moneda virtual, que se compra y vende mediante transferencias electrónicas en la isla.

“Esta es nuestra #tasa del mercado informal de #divisas en #Cuba para el 16 de mayo. Añadimos los valores de las medianas de ofertas de compra y de venta, para que tengan mejores referencias”, indicó este lunes el medio independiente elTOQUE, el cual elabora la tasa representativa del mercado informal cubano de divisas.

Según el cálculo de la mediana de los números escritos en anuncios de compra y venta de divisas del citado medio, el MLC se cotiza en 125 pesos por unidad; el dólar americano a 115 CUP y el euro a 128 CUP.

Esas tasas se calculan por un sistema automatizado de escucha social desarrollado por elToque que registra la variación de los valores, al comparar los mensajes de las últimas 24 horas antes del momento de cierre de la información, con los valores de su día previo.

La escalada imparable del MLC se atañe a la galopante inflación de los precios en la isla y la cada vez más creciente venta de productos de primera necesidad en las tiendas por MLC, administradas por el conglomerado empresarial militar del régimen cubano, GAESA.

También este comportamiento acelerado del MLC podría atañerse, además, al interés de los cubanos de adquirir esta moneda con la que solo se pueden pagar boletos de avión o adquirir productos de primera necesidad, que cada vez resultan más escasos por pesos cubanos.

A finales de abril esta moneda virtual ya se cotizaba a 120 pesos, mes en que comenzó a acelerar su tipo de cambio, ya que hasta marzo la subida del MLC se mantuvo relativamente estable.

A finales de ese mes se cotizaba informalmente a 111,50 CUP, pero para el 4 de abril el MLC ya alcanzaba los 115 pesos cubanos por unidad, y 14 días después ya estaba rozando los 120 CUP.

Según el gobierno de la isla, los cubanos no pueden comprar dólares u otra divisa, por falta de disponibilidad, lo que ha obligado a los ciudadanos a acudir al mercado informal de divisas, con precios que hasta quintuplican la tasa estatal.

Tras la unificación monetaria que decretó el gobierno en enero de 2021 para sacar de circulación al CUC, se estableció un cambio oficial de 1 USD x 24 CUP.

En esa misma fecha, las casas de cambio oficiales (CADECA) anunciaron que se limitarían temporalmente a vender MLC a los viajeros que salían del país, pero dijeron que el servicio de compra y venta se restablecería en la medida que las arcas bancarias recuperaran su disponibilidad en divisas. Algo que no ha sucedido hasta la fecha.

“Hoy tenemos una pieza faltante en el diseño: La venta de divisas a la población. Hay una brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal de 1x125”, admitió este domingo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que anunció, sin precisar la nueva tasa monetaria, que el gobierno cubano venderá divisas a empresas estatales y privadas, a un cambio superior al oficial; pero por debajo de su cotización en el mercado informal.

Pero esta decisión no llega para los ciudadanos, quienes tendrán que seguir acudiendo al mercado informal, aunque el ministro matizó que su gobierno no descarta vender divisas también a la población, pero aviso que "no será ni hoy ni mañana".

El ministro dijo que la venta de divisas a un precio intermedio entre la tasa oficial y la informal, solo a empresas estatales y privadas, forma parte de las medidas para reanimar la economía, al presentar un informe sobre el comportamiento de la economía en el primer trimestre del año y la marcha de la nueva estrategia socioeconómica, reportó Cubadebate.

El gobierno va a “establecer con gradualidad un esquema cambiario selectivo para la venta de divisas a proveedores nacionales estatales y no estatales, pactando con ellos niveles de producción y precios para su comercialización en pesos cubanos”, indicó Gil Fernández, reconociendo que la llamada “tarea ordenamiento” fracasó en su objetivo de “unificación monetaria”.