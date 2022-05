ETECSA alerta sobre concursos falsos en redes sociales

Oficina de ETECSA (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) advirtió este miércoles sobre concursos falsos en redes sociales que involucran a la empresa, y pidió a sus clientes que obtengan cualquier información oficial a través de su web.

“Se encuentra circulando en redes sociales una falsa información sobre concursos realizados por ETECSA. Reiteramos a los clientes que toda información oficial pueden obtenerla en nuestros perfiles institucionales o consultar el sitio web”, alertó de forma escueta en Facebook el monopolio cubano de las comunicaciones, que no ofreció mayores detalles.

No obstante, en la captura de pantalla que advierte del fraude se ve que se promete a los clientes un “subsidio a la tasa de comunicación” por valor de 10 mil pesos a cambio de participar en lo que parece ser un cuestionario sobre ETECSA.

Decenas de internautas contestaron de forma jocosa a la advertencia, diciendo cosas como que "ETECSA es un meme", que la empresa dar solo da "disgustos", o insistiendo en que hay que ser muy ingenuo para creer que el monopolico cubano de las comunicaciones regala algo.

“ETECSA regalando? No lo creería aunque fuese verdad.... Sin competencia no hay necesidad de presumir nada, ETECSA compite consigo misma, y concursan entre ellos", comentó un internauta.

"No se preocupe ETECSA...los más de 7 millones de clientes que tiene....saben que ustedes no regalan ni un puto peso"; "Si con los millones que recojen de las recargas no reparan o ponen más antenas para mejorar la conexión, ¿creen que van a regalar algo?",

No es la primera advertencia que hace la empresa a sus clientes en los últimos meses. En febrero ETECSA alertó a sus clientes sobre estafas de saldo que pueden ocurrir tras la instalación de aplicaciones o abrir archivos de procedencia sospechosa.

Aymé González Hernández, directora de Protección al Consumidor del monopolio estatal de las comunicaciones en Cuba, explicó en esa oportunidad la denuncia de una disminución injustificada del saldo por parte de algunos clientes y precisó que, tras una verificación en los sistemas, comprobaron que en los registros de la empresa aparecían llamadas internacionales hechas desde los terminales afectados.

La funcionaria cubana explicó que también son víctima de estafa aquellos clientes que aceptan llamadas de números desconocidos que comienzan con 00, así como rifas y anuncios que no son originados por el monopolio estatal.

Para evitar cualquier tipo de estafa relacionada con las nuevas tecnologías es importante no abrir archivos adjuntos ni pinchar enlaces enviados desde cuentas de procedencia sospechosa; verificar siempre que se visite la web oficial así como no enviar nunca datos personales (pines, contraseñas o similares) y estar alertas ante la presencia de programas infectados de virus que pueden generar llamadas, enviar SMS o establecer conexiones de forma automática.

El phising, técnica que persigue engañar a una víctima haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza, es un problema global que genera a diario miles de denuncias sobre estafas y suplantación de identidad, así como el robo de datos, incluidos los bancarios.

Generalmente, las víctimas son personas que desconocen el problema y acceden a enlaces o instalan aplicaciones que tienen promociones y ofertas fraudulentas con el fin de que la víctima introduzca sus datos, o notifican errores en determinados sistemas.