EE.UU. exige a régimen cubano liberación de seis jóvenes manifestantes del 11J en La Habana

El gobierno de Estados Unidos instó al régimen cubano a liberar a Lázaro Noel Urgellés Fajardo y otros cinco jóvenes que participaron en las masivas protestas antigubernamentales el pasado 11 de julio y cuyas condenas están en revisión.

“Lázaro Noel Urgellés Fajardo solo tenía 17 años cuando se unió a las protestas del #11J en 10 de Octubre en La Habana. El régimen le condenó a 14 años de prisión por luchar contra los represores de la manifestación”, escribió en su Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

El gobierno estadounidense exigió la liberación de Urgellés Fajardo y “cinco jóvenes de La Güinera, cuyas condenas suman 71 años, están siendo revisadas en apelación. Instamos al gobierno a que conceda la apelación, libere a Lázaro por el tiempo cumplido junto con esos otros hombres y todos los que están injustamente encarcelados”.

El adolescente cumple una condena de 14 años por el presunto delito de sedición y es uno de los menores de edad del 11J que recibió pena de privación de libertad, situación que han denunciado activistas y organizaciones de derechos humanos.

A finales de abril, la policía política cubana amenazó a su madre, Mailyn Fajardo, con quitarle la custodia de sus hijos si continuaba denunciando la situación de Lázaro Noel y, en general, de los presos políticos de Cuba.

“Quiero hacerles saber que no me voy a callar, porque si me callo es como si estuviera de acuerdo con esa condena de 14 años, como si hubiese matado a alguien”, escribió en su perfil de Facebook.

Unos días antes, Fajardo había denunciado las precarias condiciones en que estaba recluido su hijo, uno de los que protestaron en la Esquina de Toyo, y otros de los jóvenes manifestantes que lo acompañaban en prisión. Además, había confesado que “no tenía vida” desde que su hijo estaba preso.

“Son apenas las 11:45 de la noche y como siempre no puedo dormir pensando en mi niño, quien es el mejor hijo que puede tener una madre, pero el gobierno se empeña en separarlo de mí y de sus hermanos. No tengo vida hace nueve meses”, escribió en un post de Facebook.

A principios de abril, Giuseppe Belaunzarán Guada, el nieto de un teniente coronel, pidió, durante una directa en las redes, libertad para los adolescentes encarcelados por manifestarse el 11 de julio en la Esquina de Toyo, entre los que se encontraba Lázaro Noel, tras asegurar que él también salió a las calles ese día y nunca pisó la prisión.

En un emotivo mensaje, el joven confesó que está acusado de sedición y hurto “y nunca pisé la prisión”, mientras que sus amigos -Brandon David Becerra Curbelo, Rowland Jesús Castillo Castro, Lázaro Noel Urgellés Fajardo y Kendry Miranda Cárdenas- “tienen sedición y todos están presos y con largar condenas”.

Un total de 32 cubanos, incluidos menores de edad, que se manifestaron el 11J en la Esquina de Toyo, en la capital cubana, fueron condenados a penas de hasta 25 años de privación de libertad bajo los cargos de sedición.

El pasado viernes, cinco de los manifestantes menores de edad, presos por participar en las protestas del 11 de julio en La Güinera, fueron excarcelados mediante el proceso de casación, un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial.