Nieto de teniente coronel pide libertad para manifestantes del 11J: "Yo nunca pisé la prisión"

El nieto de un teniente coronel en Cuba pidió libertad para los adolescentes encarcelados por manifestarse el 11 de julio en la esquina de Toyo, tras asegurar que él también salió a las calles ese día y nunca pisó la prisión.

Giuseppe Belaunzarán Guada fue juzgado junto a los manifestantes de la esquina de Toyo en Diez de Octubre y tiene una condena de 8 años de cárcel, pero está en libertad por ser el nieto del teniente coronel Carlos Javier Guada, explicó en un video posteado en Facebook por Rolando Castillo, el padre del joven Rowland Jesús Castillo Pérez.

En un emotivo mensaje el joven, que al momento de las protestas tenía 16 años, dijo que se manifestó pacíficamente junto a sus amigos Brandon David Becerra Curbelo, Rowland Castillo, Lázaro Noel Urgellés Fajardo y Kendry Miranda Cárdenas.

"Yo por tener a mi abuelo Coronel agente de la Seguridad del Estado, Carlos Javier Guada, tuve los beneficios de estar en la calle estos casi 10 meses. No estoy de acuerdo, sufro por mis amigos", afirmó.

Dijo que está acusado de sedición y hurto "y nunca pisé la prisión".

"En cambio mis amigos solo tienen sedición y todos están presos y con largar condenas", expresó.

Según su relato, a él le pidieron 10 años "pero gracias a mi abuelo tuve el beneficio que no pudieron tener ellos. O me encierran o los sueltan. No es justo. Libertad y justicia a mis amigos", manifestó Belanzarán Guada, quien también aseguró que las madres de sus amigos están sufriendo.

En marzo pasado fueron dadas a conocer las condenas contra los manifestantes de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre, en cuyos casos los jueces ignoraron las reducciones de condenas propuestas por el fiscal el último día del juicio, amparado por la discrecionalidad que otorga la ley para menores de 20 años. Las sentencias dictadas resultaron ser muy superiores a lo esperado.

Por ejemplo, la petición fiscal de Kendry Miranda Cárdenas, de 17 años, fue reducida de 20 a 10 años de prisión y, sin embargo, fue condenado a 19 años de privación de libertad.

A Lázaro Noel Urgellés Fajardo, de apenas 16 años, también se la disminuyeron de 13 a 10 años, pero la sentencia firme ha sido de 14 años.

Rowland Jesús Castillo Castro, de 17 años, cuya petición fiscal de 23 años de cárcel fue reducida a 12, deberá enfrentar 18 años de privación de libertad; mientras que Brandon David Becerra Curbelo (18) a quien pedían 18 años de cárcel y luego rebajaron a cinco de prisión domiciliaria durante el juicio, quedo con una sentencia de 13 años de privación de libertad.

Belaunzarán Guada, de 16 años, quien vio reducida la sanción pedida por Fiscalía de 13 años de privación de libertad a 8 años, obtuvo una sentencia firme de 10 años tras las rejas, que constituye la pena más baja entre los 32 sancionados en Toyo.

A pesar de ello, el adolescente asegura que nunca ha estado en prisión.

Hasta el momento, el grupo de trabajo sobre desapariciones y detenciones arbitrarias Justicia 11J ha documentado la detención de 1,442 personas relacionadas con las protestas antigubernamentales. De ellas, 756 continúan en centros de reclusión, 14 de los cuales son menores de 18 años y 77 son mujeres.